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"Путь в никуда"

"Путь в никуда"
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"Путь в никуда"

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Путин поручил строить "мини-НПЗ". Эксперты называют это откатом России на 30 лет назад. Можно ли говорить, что в Кремле растёт паника из-за топливного кризиса? Насколько эффективны решения, которые принимает правительство? На чьей стороне сейчас мяч - России или Украины? Обсуждаем с политологом Русланом Айсиным, аналитиком нефтегазового рынка Борисом Аронштейном и американистом Павлом Ивлевым.

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