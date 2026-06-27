1800 заключенных. Александра Вагнер - о депортациях нашего времени

В конце мая генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о новых доказательствах, позволяющих подозревать руководителей российской пенитенциарной системы в совершении военных преступлений.

В Международный уголовный суд (МУС) им были переданы данные о депортации и незаконном содержании под стражей в России более 1800 украинских заключенных из Николаевской и Херсонской областей. В ноябре 2022 года российские военные насильственно перевезли этих людей в российские колонии через аннексированный Крым. "Доказательства подтверждают, что это была заранее подготовленная операция: от захвата украинских тюрем до удержания людей на территории государства-агрессора", – написал Кравченко. Он подчеркнул, что доказательства этих действий были получены благодаря свидетельствам свыше 400 потерпевших и очевидцев, а также на основании анализа решений российских судов, официальных документов и ответов государственных органов РФ на запросы Украины.

За этими официальными формулировками стоит работа правозащитников, в том числе украинской общественной организации "Защита заключенных Украины" и Харьковской правозащитной группы, которые, начиная с осени 2022 года, собирали свидетельства заключенных и их родственников – в ноябре того же года Россия осуществила операцию по депортации украинских граждан, находящихся в пяти тюрьмах на оккупированных Россией территориях Николаевской и Херсонской областей. Собранные данные вошли в доклад датской организации Dignity ("Достоинство"), занимающейся предотвращением пыток и организованного насилия, а также реабилитацией пострадавших в специально созданной для этого в Дании клинике.

Авторы исследования пишут, что депортации не осуществлялись в законных целях, то есть для эвакуации и сохранения жизней гражданского населения. Дело в том, что заключенным настойчиво предлагали (в некоторых случаях оказывалось давление) предоставить российское гражданство. Это свидетельствует скорее о том, что речь не шла о временной мере из-за военной необходимости, а о целенаправленной политике. Более того, жестокое обращение, а в ряде случаев и пытки, были повсеместны на каждом этапе процесса депортации. Заключенные чаще всего рассказывали об избиениях, угрозах, недостатке еды и воды, длительном нахождении в неудобных позах, так как в транспортных средствах при перемещении из Украины в Россию вместо 24 человек могли поместить до 60. Это приводило к тому, что некоторые заключенные вынуждены были часами стоять. После приезда в российские тюрьмы и колонии все они были лишены общения с родственниками.

Заключенные рассказывали об избиениях, угрозах, недостатке еды и воды, длительном нахождении в неудобных позах

В обширном докладе, названном "Депортация в ад: насильственная передача украинских заключенных в Россию", говорится, что в списке подозреваемых в депортациях и издевательствах над заключенными есть как вооруженные силы РФ, так и Федеральная служба исполнения наказаний (в частности, одно из подразделений ФСИН по Краснодарскому краю), ОМОН и Росгвардия (ее отряд особого назначения). Сотрудники этих ведомств, представляющих собой российскую государственную репрессивную машину, участвовали в перемещении заключенных, их удержании под стражей и в пытках, которым они подвергались. Основу доклада составили свидетельства 233 человек, 162 из них смогли вернуться в Украину.

При этом на ситуацию заключенных повлияло не только их насильственное перемещение за пределы родного государства, но и объявленное в нем военное положение. Украинское издание "Ґрати" приводит слова юриста организации "Защита заключенных Украины" Анны Скрипки: на российско-грузинской границе до сих пор находятся 18 человек, освобожденных из тюрем в России, которые боятся въезжать в Украину из-за мобилизации. Скрипка говорит, что украинские власти готовы забрать их из транзитной зоны, но они отказываются.

Грузия, реагируя на разразившийся в июне прошлого года кризис, когда Россия стала массово доставлять украинских граждан на КПП Верхний Ларс, расположенный на российско-грузинской границе, перестала принимать освобожденных заключенных. После этого их стали освобождать в рамках обменов военнопленными между Россией и Украиной. За минувший год, по данным Анны Скрипки, Россия вернула Украине 120 бывших заключенных, вывезенных из тюрем на оккупированных территориях. При этом речь идет о гражданских лицах, пусть и бывших заключенных, которые даже по законам военного времени не могут быть ни депортированы, ни становиться участниками механизмов обмена, предназначенных на комбатантов, то есть военнопленных.

Ошеломляет и другое – то, что после освобождения украинские граждане оказывались в российских миграционных центрах и против них возбуждали новые уголовные дела (задокументировано несколько таких случаев) за "незаконное проникновение в Россию". При том, что их перед этим сами российские власти насильственным образом вывезли с оккупированных территорий.

Все эти действия, как считают в датской организации Dignity, могут квалифицироваться как военные преступления: незаконная депортация, в соответствии со статьей 8(2)(a)(vii)-1 Римского статута, а также, возможно, преступление против человечности. Депортация таким преступлением также является согласно статье 7(1)(d) Римского статута. Второе подозрение опирается на факт агрессии России против Украины: во время международных военных конфликтов действуют нормы международного гуманитарного права. "Депортации, по-видимому, осуществлялись в рамках широкомасштабного или систематического нападения на гражданское население в соответствии с государственной политикой или в ее целях", – пишут авторы доклада.

Насильственное перемещение заключенных с оккупированных территорий Украины в Россию вызывает страшные исторические ассоциации, связанные со сталинскими репрессиями в Советском Союзе, за которые никто до сих пор так и не понес ответственность. Если МУС примет решение рассмотреть дело, а, значит, собранные в Украине доказательства, то это судебное решение может стать важным шагом на пути российского общества к осуждению любых насильственных перемещений, в том числе и тех, которые происходили в СССР в прошлом.

Александра Вагнер – журналист Радио Свобода



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