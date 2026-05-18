Шаблонные угрозы. Александра Вагнер – о природе жестокости

О крайней жестокости российских военных по отношению к гражданскому населению Украины известно с начала российской агрессии. Поиск причин такого поведения, которое в итоге приводит к военным преступлениям, продолжается до сих пор. У насилия в поведении человека есть множество мотивов – это и пережитые в детстве или во взрослом возрасте психологические травмы, и социальные факторы, и желание доминировать. В одном из давних интервью, которое я записывала с чешским криминологом и девиантологом Петром Пойманом, изучавшим поведение российских военных в Харьковской области после освобождения ее части украинской армией, он сделал предположение, что причиной пыток, от которых в том числе умирали люди, похороненные в массовом захоронении в Изюме, обнаруженном после оккупации этого города Россией (Пойман участвовал в эксгумациях и работал много месяцев в Харьковской области на освобожденных территориях), является социально-депрессивная среда, из которой происходит человек, и часто, по мнению Поймана, речь идет о людях, которым нечего терять, поэтому они и прибегают к такой крайней жестокости.

В начале мая к объяснению природы жестокости российской армии на украинских территориях добавилось исследование "Просчитанный ущерб: атаки на спасателей в Украине" украинской организации Truth Hounds, которая с начала войны собирает и анализирует действия российских военных, имеющих характеристики военных преступлений. Новое исследование – уже второе по счету на эту тему – описывает случаи атак, целью которых являются спасательные службы, в частности пожарные и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которые прибывают на место обстрела, чтобы помочь раненым, спасти людей из-под завалов или потушить пожар, чтобы жертв и пострадавших было как можно меньше.

Первое такое исследование Truth Hounds было посвящено двойным ударам, так как именно их широкое применение в последний год войны России в Украине стало причиной увеличения количества погибших и раненых среди спасателей. Повторный удар наносится по тому же месту, что и первый, но с временным интервалом, чтобы на место успели прибыть медики, пожарные и полицейские. Все эти люди защищены международным гуманитарным правом как гражданские лица, а потому двойные удары имеют характеристики военного преступления. Во втором исследовании, опубликованном 6 мая этого года, один из разделов посвящен публикациям в российских провоенных телеграм-каналах с упоминанием ГСЧС или сотрудников этой службы. Вот одна из цитат, приведенных в этом докладе: "Мы предупреждаем спец. службы, которые будут задействованы в ликвидации последствий. Вы гарантированно будете являться приоритетной целью. Гарантированно", – говорится в одном из сообщений, опубликованных в октябре 2024 года пророссийским телеграм-каналом "От Мариуполя до Карпат".

"Если в 2022 году значительная часть проанализированных нами сообщений была нейтральной или даже содержала призывы к спасателям переходить на сторону оккупационных властей, то с середины 2024 года для большинства постов стали характерны шаблонные угрозы о гарантированных повторных атаках в случае прибытия спасательных служб на места попаданий. Такая риторика легитимизирует атаки на спасателей как военную тактику и создает впечатление, что они не только стратегически оправданы, но и этически приемлемы. Это особенно касается сообщений, где спасателей приравнивают к военным", – говорится в исследовании.

Из 169 проанализированных украинскими расследователями сообщений, в 65 процентах случаев фиксировались прямые угрозы сотрудникам экстренных служб, в 18 процентах случаев инфраструктура и техника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям приравнивались к военным объектам, то есть, законным целям обстрелов, вопреки международному гуманитарному праву. В четырех процентах случаев звучали призывы к насильственным действиям против спасателей.

"Риторическое смещение в сообщениях о спасателях, опубликованных рядом телеграм-каналов в 2025 году, коррелирует с ростом числа вероятных атак за тот же период", – говорится в исследовании "Просчитанный ущерб: атаки на спасателей в Украине". Благодаря этому онлайн-мониторингу удалось соотнести увеличение количества двойных атак, целью которых являются спасательные службы, с количеством ненавистных сообщений, опубликованных в пророссийских каналах в соцсетях. "По сравнению с 2022 годом, в 2025 году количество сообщений про спасателей в проанализированных нами телеграм-каналах выросла в восемь раз", – пишут авторы.

Иными словами, рост жестокости связан со средой, в которой существует российский солдат, и эта среда транслирует насилие посредством медиа. Растет количество погибших и раненых спасателей: по официальным данным ГСЧС, уже погибли 111 из них, 550 получили ранения, уничтожено 617 единиц специализированной техники, пострадали 449 пожарных частей и других объектов.

Ненавистный контент в российских провоенных каналах в адрес жителей Украины также является следствием гибели гражданского населения. Ракетная атака на жилой многоэтажный дом в Киеве в ночь на 14 мая – еще одно доказательство этому. Ровняющая с землей подъезд жилого многоэтажного дома ракета в ночное время, когда люди находятся дома, – такое военное преступление мог совершить тот, чья жестокость подпитывается сообщениями о мнимой оправданности таких действий, которые транслируют не только российские государственные СМИ, но и представители российского государства.

Насилие против гражданского населения во время войн часто говорит о целях нападающего. Россия использует насилие как стратегию, чтобы подорвать веру украинцев в собственное государство, атаки на спасателей как на олицетворение государства, которое может прийти на помощь, – являются частью этой стратегии. Спасатели тоже являются гражданскими лицами, они защищены Женевскими конвенциями. Эти люди стали для украинского общества символами как возможности преодолеть горе, так и надежды – когда им удается достать из-под завалов живого человека в то время, когда этого так ждут родственники. Удары по спасательным службам "имеют целью вызвать в обществе "усталость от войны" и оказать давление с целью добиться уступок, переговоров или капитуляции", пишут авторы расследования.

Не удивительно, что так называемые пункты несокрушимости, которые спасали украинцев этой зимой во время массированных обстрелов украинской энергетической инфраструктуры, тоже являются темой для российских государственных медиа и провоенных каналов в соцсетях. Стойкость, которую мирный житель может противопоставить чудовищной жестокости, является гуманистическим оружием против нее.

Александра Вагнер – журналист Радио Свобода



