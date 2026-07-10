"Мощный заслон"

Можно ли считать эти думские выборы так называемым референдумом о войне? Сможет ли системная оппозиция извлечь выгоду из падения рейтингов Путина, или это опасная игра? Об этом говорим в программе "Лицом к событию" с политиком Максимом Резником и политическим аналитиком Сергеем Шелиным..
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