"Мощный заслон"

Можно ли считать эти думские выборы так называемым референдумом о войне? Сможет ли системная оппозиция извлечь выгоду из падения рейтингов Путина, или это опасная игра? Об этом говорим в программе "Лицом к событию" с политиком Максимом Резником и политическим аналитиком Сергеем Шелиным..