Жена, муж и 50 насильников. Как дело Пелико изменило правосудие

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12 июня 2026 года суд во французском Лионе приговорил 39-летнего Anthony E. к 15 годам лишения свободы за то, что он в течение нескольких лет – с 2020 по 2023 годы – опаивал свою партнёршу седативными препаратами, насиловал её, пока она находилась в бессознательном состоянии, снимал происходящее на видео и выкладывал её обнажённые снимки. На Anthony E. следствие вышло после задержания Доминика Пелико – 71-летнего мужчины из французского города Мазан, который в течение девяти лет подсыпал снотворные и транквилизаторы своей жене, после чего насиловал её сам и приглашал других мужчин её насиловать. В 2024 году Пелико приговорили к 20 годам лишения свободы. В телефоне Anthony E. следователи обнаружили переписку с Пелико, который давал ему советы и, как выразился прокурор, выступал “опытным гуру для нового адепта”. Сегодня мы расскажем подробнее об деле Пелико, о том, к каким последствиям, в том числе, законодательным оно привело и о том, чем опасны распространенные в обществе стереотипы о сексуализированном насилии.

Гостьи подкаста: Инна Денисова, журналистка; Мария Сабунаева, психолог; Дарьяна Грязнова, юристка



