Умер журналист Сергей Мингазов. Его судили за "военные фейки"

Умер хабаровский журналист Сергей Мингазов, в отношении которое велось судебное разбирательство по делу о "военных фейках". Последние месяцы журналист боролся с онкологическим заболеванием.

О смерти Мингазова сообщило российское издание Forbes, в котором он работал. "Несмотря на тяжелую болезнь и судебное разбирательство, Сергей продолжал работать практически до последних дней", - отмечается в публикации Forbes.

В феврале 2025 года Сергея Мингазова отшрафовали на 700 тысяч рублей по статье о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России - за три репоста об убийстве мирных жителей украинской Бучи во время российской оккупации. Впоследствии апелляционный суд увеличил сумму штрафа до 2,5 миллиона рублей. У телеграм-канала журналиста было всего 430 подписчиков, отмечает Русская служба Би-би-си.

Позднее прокуратура добилась пересмотра дела, посчитав наказание журналисту слишком мягким. Прокуратура добивалась для него шести лет колонии.

Во время повторного рассмотрения дела у Сергея Мингазова диагностировали онкологическое заболевание. Как отмечала его защита, журналист перенес несколько операций и проходил курсы химиотерапии, пишет ASTRA.

Мингазов нуждался в длительном лечении, но добиться приостановки судебного разбирательства не удалось, отмечают его коллеги.

Сергей Мингазов сотрудничал с Forbes, "Ведомостями" и "Коммерсантом", а также работал корреспондентом ТАСС. Правозащитный проект "Мемориал" признал его политзаключенным.

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