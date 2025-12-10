Дело журналиста Мингазова о фейках отправлено на новое рассмотрение

Кассационный суд по требованию прокуратуры отменил два приговора хабаровскому журналисту Сергею Мингазову и направил дело на новое рассмотрение. Об этом изданию "Говорит НеМосква" сообщил сам Мингазов.

Журналиста задержали в конце апреля 2024 года и обвинили в распространении фейков о российской армии. Поводом стал репост публикации о преступлениях российской армии в украинском городе Буча из телеграм-канала "Хабаровская Мингазета", который ведёт Мингазов. 27 апреля суд отправил его под домашний арест.

Мингазов признал вину по одному из вменяемых ему эпизодов – такова была стратегия защиты, рассчитывавшей в таком случае судья сможет назначить Мингазову штраф. В феврале 2005 года прокуратура запросила шесть лет лишения свободы.

В конце февраля Краснофлотский районный суд Хабаровска признал Мингазова виновным и приговорил его к штрафу в размере 1,4 миллиона рублей, из которых, с учетом отбытого домашнего ареста, журналист был обязан заплатить 700 тысяч.

Прокуратура подала апелляцию на приговор, и в июне Хабаровский краевой суд назначил Мингазову штраф в размере 3,2 миллиона рублей. С учётом времени, проведенного под домашним арестом, итоговая сумма составила 2,5 миллиона рублей. Суд также запретил ему администрировать сайты и постановил конфисковать изъятые во время обыска телефон и ноутбук. Прокуратура оспорила и это решение, настаивая, что это "чрезмерно мягкое наказание".

"Кассация отменила оба приговора. И назначила новое рассмотрение в новом составе в Краснофлотском суде. К концу января или в начале февраля должен начаться новый процесс. Что прокурорша хотела, то и решили", – сказал Мингазов изданию "Говорит НеМосква".

Сергей Мингазов работал в "Коммерсанте", "Комсомольской правде", "Ведомостях" и других редакциях. Последнее его место работы – российская версия Forbes.

Больше новостей Радио Свобода: