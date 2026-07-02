"Околовоенные объекты". 20 погибших при ударе по Киеву

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Четверг, 2 июля

01:08 Массированный российский удар по Киеву, десятки погибших и раненых

05:50 Сможет ли объявленная Владимиром Зеленским сорокадневная операция заставить Владимира Путина согласиться на мир

08:17 Радикальные политики в Иране требуют не заключать никаких соглашений с США. Насколько сильно их влияние?

17:22 Дональд Трамп заработал в прошлом году больше миллиарда долларов на криптовалюте. Конфликта интересов он не видит

19:52 «Новости высоких технологий»: Компьютерные чипы невероятно уменьшаются в размерах и рекордно быстро дорожают

24:09 65 лет со дня смерти Эрнеста Хемингуэя. Историк разведки Александр Васильев о попытках НКВД завербовать писателя