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Время Свободы

Фига Путину и крупному бизнесу. Набиуллина по-прежнему не хочет снижать ставку

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шарогардским". Среда, 1 июля
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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шарогардским". Среда, 1 июля
by Радио Свобода

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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 1 июля

01:09 Александр Сырский: Россия может атаковать Черниговскую область. Валерий Залужный подтвердил Владимиру Зеленскому, что будет баллотироваться в президенты

05:39 Биньямин Нетаньяху побывал на занятой ЦАХАЛ территории на юге Ливана. Переговоры между США и Ираном о судоходстве в Ормузском проливе продолжаются

10:05 Верховный суд США признал незаконным указ Дональда Трампа, ограничивающий предоставление американского гражданства по праву рождения на территории Соединенных Штатов

16:01 Эльвира Набиуллина вновь дала понять, что не собирается выполнять пожелание Владимира Путина заметно понизить ключевую ставку по кредитам

19:32 Зачем сразу две яхты, которыми любит пользоваться Путин, направились в турецкие порты

22:27 130 лет со дня рождения Павла Антокольского

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    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы» 

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