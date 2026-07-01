Фига Путину и крупному бизнесу. Набиуллина по-прежнему не хочет снижать ставку

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 1 июля
01:09 Александр Сырский: Россия может атаковать Черниговскую область. Валерий Залужный подтвердил Владимиру Зеленскому, что будет баллотироваться в президенты
05:39 Биньямин Нетаньяху побывал на занятой ЦАХАЛ территории на юге Ливана. Переговоры между США и Ираном о судоходстве в Ормузском проливе продолжаются
10:05 Верховный суд США признал незаконным указ Дональда Трампа, ограничивающий предоставление американского гражданства по праву рождения на территории Соединенных Штатов
16:01 Эльвира Набиуллина вновь дала понять, что не собирается выполнять пожелание Владимира Путина заметно понизить ключевую ставку по кредитам
19:32 Зачем сразу две яхты, которыми любит пользоваться Путин, направились в турецкие порты
22:27 130 лет со дня рождения Павла Антокольского
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Андрей Шароградский
Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы»