Генштаб ВСУ отрицает взятие Константиновки армией РФ

Генштаб ВСУ назвал "несоответствующей действительности" информацию российских властей о полном захвате армией РФ украинского города Константиновка в Донецкой области.

С опровежением выступил в субботу спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев. По его словам, украинская группировка войск и сил "Восток" продолжает ведение оборонительной операции на определенных рубежах в пределах населенного пункта и на подступах к нему.

"Населенный пункт Константиновка находится под контролем Сил обороны Украины", подчеркнул Ковалев. Одновременно он отметил, что российская сторона не оставляет попыток завладеть городом.

4 июля начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской сказал на брифинге, что российские войска полностью контролируют Константиновку, бои за которую идут с октября 2025 года.

Издание "РБК-Украина" пишет, что если посмотреть на карту украинского OSINT-проекта DeepState, то ни о каком захвате Константиновки речь не идет. Российские войска, судя по карте, находятся у населенного пункта, но не захватили его, говорится в публикации издания.

Днём ранее о полном захвате Константиновки заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, докладывая президенту Владимиру Путину о ситуации на фронте. Герасимов представил отчёт на совещании Путина с российскими военными. Оно, как сообщил Кремль, прошло на одном из пунктов управления объединенной группировки войск РФ. Сам Путин на встрече с военными упомянул, среди прочего, что завершено "полное освобождение" так называемой "Луганской Народной Республики" (ЛНР).

Российские власти не раз заявляли о захвате тех или иных населенных пунктов в Украине, что впоследствии не всегда подтверждалось расследователями и украинской стороной. О полном контроле над Луганской областью (в официальной российской терминологии - "ЛНР") Москва в очередной раз объявила в апреле 2026 года. Украинская сторона этого не подтверждала.





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