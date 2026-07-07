В ВСУ заявили об атаке на 12 российских судов за сутки

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр") заявил об атаке на восемь российских танкеров в ночь на 7 июля.

По его словам, это танкеры Venus III, Sanar I, Sanar 17, Climene, Teti, Alexey Savrasov, Penelope и еще одно судно, название которого не уточняется. Все эти суда, согласно данным сервиса MarineTraffic, ходят под флагами России. "Все танкеры идентифицированы, находятся под международными санкциями", – написал он.

Кроме танкеров, как сообщил Бровди, украинские военные атаковали один сухогруз и один паром. Вечером 7 июля он сообщил, что в течении дня украинские беспилотники атаковали ещё два российских танкера в Азовском море, то есть всего за сутки были поражены 12 судов. При этом из сообщений следует, что они получили повреждения, но не были потоплены. Смотри также В Крыму атакованы ТЭЦ и подстанция. Севастополь без света Генштаб ВСУ сообщил также об ударах по предприятию микроэлектроники "Группа Кремний ЭЛ" и химзаводу "Брянский" в Брянской области, нефтебазе аэродрома "Белгород", а также по двум железнодорожным мостам в аннексированном Крыму. Эти объекты, как утверждается, использовались Россией для военной логистики, переброски личного состава, вооружения и боеприпасов. Масштаб нанесенного ущерба уточняется.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 июля были атакованы мини-НПЗ "Первый завод" под Калугой, энергетическая инфраструктура в Белгородской области (в том числе линейное производственное управление магистральных газопроводов) и инфраструктура в оккупированной части Херсонской области. Пожары были зафиксированы в районе подстанции "Западно-Крымская", позиции ЗРК С-400, подстанции "Саки" и, возможно, железнодорожной станции в аннексированном Крыму.

Минобороны России утром седьмого июля отчиталось о 452 сбитых беспилотниках. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в сторону московского региона летело более 430 дронов. Большинство, по его словам, сбили "на дальних подступах", а 36 – на подлёте к Москве.