В ВСУ заявили об атаке на 12 российских судов за сутки

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр") заявил об атаке на восемь российских танкеров в ночь на 7 июля.
По его словам, это танкеры Venus III, Sanar I, Sanar 17, Climene, Teti, Alexey Savrasov, Penelope и еще одно судно, название которого не уточняется. Все эти суда, согласно данным сервиса MarineTraffic, ходят под флагами России. "Все танкеры идентифицированы, находятся под международными санкциями", – написал он.
Кроме танкеров, как сообщил Бровди, украинские военные атаковали один сухогруз и один паром. Вечером 7 июля он сообщил, что в течении дня украинские беспилотники атаковали ещё два российских танкера в Азовском море, то есть всего за сутки были поражены 12 судов. При этом из сообщений следует, что они получили повреждения, но не были потоплены. Генштаб ВСУ сообщил также об ударах по предприятию микроэлектроники "Группа Кремний ЭЛ" и химзаводу "Брянский" в Брянской области, нефтебазе аэродрома "Белгород", а также по двум железнодорожным мостам в аннексированном Крыму. Эти объекты, как утверждается, использовались Россией для военной логистики, переброски личного состава, вооружения и боеприпасов. Масштаб нанесенного ущерба уточняется.
Ранее сообщалось, что в ночь на 7 июля были атакованы мини-НПЗ "Первый завод" под Калугой, энергетическая инфраструктура в Белгородской области (в том числе линейное производственное управление магистральных газопроводов) и инфраструктура в оккупированной части Херсонской области. Пожары были зафиксированы в районе подстанции "Западно-Крымская", позиции ЗРК С-400, подстанции "Саки" и, возможно, железнодорожной станции в аннексированном Крыму.
Минобороны России утром седьмого июля отчиталось о 452 сбитых беспилотниках. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в сторону московского региона летело более 430 дронов. Большинство, по его словам, сбили "на дальних подступах", а 36 – на подлёте к Москве.