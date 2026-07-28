Президент Украины находится в Белом доме на встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Позднее он направится на похороны сенатора Линдси Грэма.

Незадолго до смерти сенатор Грэм выступал инициатором введения дополнительных санкций против России. Зеленский намерен поддержать этот курс и способствовать его продвижению, отмечают СМИ.

Зеленский рассчитывает, что предусмотренные программой поездки встречи с Дональдом Трампом и членами Конгресса в Вашингтоне помогут вновь активизировать поддержку Украины со стороны Соединённых Штатов в условиях полномашстабного вторжения России. Одной из главных тем обсуждения, как ожидается, станут ракеты Patriot: ранее по прибытии в Вашингтон Зеленский назвал своей первоочередной задачей обеспечение противоракетной обороны для защиты украинских городов от частых российских ракетных обстрелов.

Нынешний визит дает Владимиру Зеленскому возможность укрепить военную поддержку в момент, когда отношения между США и Украиной стали более теплыми, чем за последние месяцы, пишет Reuters. Одновременно агентство отмечает, что пока США задерживают выделение помощи Киеву, а смерть Грэма лишила Украину одного из её самых влиятельных союзников в Вашингтоне.

Как отмечал источник Reuters, знакомый с планами администрации, перед намеченной на вторую половину дня церемонией прощания с Грэмом Зеленский проведет с Трампом краткую личную встречу - вероятно, без участия прессы.

О том, что встреча Трампа и Зеленского пройдет без представителей СМИ, а также что после нее лидеры не будут делать публичных заявлений, сказал также пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. "Ожидаем только фото оттуда", - цитирует Никифорова "Европейская правда".

У Владимира Зеленского запланирована также встреча с президентом Финляндии Александром Стуббом, и после - участие в церемонии прощания с покойным сенатором Грэмом.

В 18:00 по местному времени (в 01:00 29 июля по Москве) должна состояться встреча Зеленского с сенаторами-соавторами законопроекта Грэма о вторичных санкциях против России и другими конгрессменами.

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