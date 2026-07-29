86 сенаторов поддержали законопроект Грэма о санкциях против РФ

Сенат Конгресса США вечером 28 июля в ходе процедурного голосования подавляющим большинством голосов поддержал законопроект о расширении санкций в отношении России и Ирана. В поддержку документа, одним из авторов которого был скончавшийся недавно сенатор Линдси Грэм, голосовали 86 сенаторов - и республиканцы, и демократы. Против были 12.

Процедурное голосование состоялось всего через несколько часов после церемении прощания с Грэмом. Законопроект назван в его честь. Перед голосованием с сенаторами за закрытыми дверями встретился президент Украины Владимир Зеленский, который затем наблюдал за голосованием из зала Сената, сообщает корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Законопроект, в частности, уполномочивает президента Дональда Трампа вводить пошлины в размере до 200 процентов для крупнейших в мире покупателей российской нефти и природного газа, а также расширяет санкции в отношении российских финансовых учреждений, политической элиты, крупных бизнесменов и так называемого теневого флота. В последний момент по настоянию Трампа к документу было добавлено и продление существующих санкций против Ирана до 2031 года.

В течение вечера сенаторы неоднократно подчёркивали, что это не просто очередной пакет санкций, а стратегическая попытка лишить Россию доходов, необходимых для продолжения войны. О том же говорил Владимир Зеленский. При этом он отмечал: "Речь не только о деньгах, которые Россия использует для финансирования этой войны. Это также важный сигнал Европе, большой сигнал Украине и большая поддержка нашему народу".

До встречи с сенаторами Зеленский в Белом доме встретился с Трампом. По его словам, речь шла в том числе об укреплении противовоздушной обороны. В Белом доме назвали встречу позитивной, не приведя подробностей.

В поддержку законопроекта выступили сенаторы от обеих партий. Республиканец Джим Риш из Айдахо, председатель сенатского комитета по иностранным делам, заявил, что документ согласовавали с Белым домом. "Президент помог. Мы работали с президентом над этим. Это правильное решение в данное время", - сказал он. "Этот законопроект может оказать больший эффект, чем что-либо, происходящее на поле боя", - утверждает Риш.

Соавтор документа демократ Ричард Блюменталь из Коннектикута обратился к Владимиру Путину: "Дни вашей войны. Вы на проигрывающей стороне. Лучше сесть за стол переговоров сейчас, чем жертвовать ещё большим числом жизней, тратить ещё больше денег, рушить свою экономику и уничтожать свой авторитет в мире. Америка поддерживает Украину". Многие законодатели также отмечали, что законопроект - дань памяти Грэма, последовательного сторонника поддержки Украины.

Сенат ещё не принял законопроект окончательно, однако 86 голосов достаточно, чтобы быстро преодолеть процедурные препятствования.

Палата представителей, однако, сейчас ушла на каникулы и вернётся с них только в сентябре. Сенаторы, однако, выразили уверенность, что палата одобрит документ. На встрече Зеленского с сенаторами присутствовали несколько конгрессменов. При этом ряд демократов в Палате критиковал законопроект, указывая на то, что он даёт Трампу дополнительные полномочия в сфере пошлин, что, по их мнению, недопустимо.

Владимир Зеленский поблагодарил США и обе партии за поддержку и выразил надежду на то, что поддержка законопроекта стала "шагом к миру".