Зеленский сообщил детали своей "хорошей встречи" с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "хорошей" встречу, которую он провёл во вторник в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

В центре внимания, по словам Зеленского, были вопросы получения Киевом лицензии на производство американских ракет-перехватчиков для систем Patriot и способы активизации мирных переговоров с Россией.

"Хорошая встреча с президентом Трампом в Овальном кабинете", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Он также опубликовал фото с Трампом.

"Спасибо за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизни украинцев и достичь мира. Прежде всего, выразил Президенту Трампу наши соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма. Он был настоящим другом Украины", - отметил в сообщении по итогам переговоров Владимир Зеленский.

Украинский лидер написал, что помимо лицензии на производство перехватчиков для Patriot он и Трамп обсудили "некоторые другие идеи, которые могут помочь". "Также говорили о дипломатии – важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали дальнейшей коммуникации. Благодарен Соединенным Штатам за крепкую поддержку", - добавил Зеленский.

Встреча Трампа и Зеленского проходила за закрытыми дверями, без прессы. Она, судя по поступившим сообщениям, продлилась около получаса. Заявлений для журналистов лидеры во время переговоров и после них не делали.

Закрытый характер носила и встреча Трампа с премьер-минситром Израиля Биньямином Нетаньяху, который прибыл в Белый дом вскоре после Зеленского.

Все трое лидеров впоследствии планировали направиться на похороны сенатора-республиканца Линдси Грэма.

Зеленский, как отмечалось ранее, рассчитывает, что предусмотренные программой поездки в США встречи с Трампом и членами Конгресса помогут активизировать поддержку Украины со стороны Соединённых Штатов в условиях полномашстабного вторжения России. Одной из главных тем обсуждения назывались как раз ракеты Patriot: по прибытии в Вашингтон Зеленский сказал, что его первоочередная задача - это обеспечение противоракетной обороны для защиты украинских городов от частых российских обстрелов.

Нынешний визит дает Владимиру Зеленскому возможность укрепить военную поддержку в момент, когда отношения между США и Украиной стали более теплыми, чем за последние месяцы, пишет Reuters. Одновременно агентство отмечает, что пока США задерживают выделение помощи Киеву, а смерть Линдси Грэма лишила Украину одного из её самых влиятельных союзников в Вашингтоне.

Незадолго до смерти сенатор Грэм выступал инициатором введения дополнительных санкций против России. Зеленский намерен поддержать этот курс и способствовать его продвижению, отмечают СМИ.

У Владимира Зеленского в Вашингтоне запланирована также встреча с президентом Финляндии Александром Стуббом, и после - участие в церемонии прощания с покойным сенатором Грэмом.

участие в церемонии прощания с покойным сенатором Грэмом. В 18:00 по местному времени (в 01:00 29 июля по Москве) должна состояться встреча Зеленского с сенаторами-соавторами законопроекта Грэма о вторичных санкциях против России и другими конгрессменами.



