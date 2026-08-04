Путин пасует

Владимир Путин посетил Красноярск. Официальная цель посещения региона – финал конкурса "Большая перемена". На самом мероприятии дети встречали президента, скандируя его фамилию. Перед выступлением Путину дали пас, он отпасовал мяч обратно. После выступления президент встретился с детьми. На вопрос "Что такое победа?" Путин ответил "это когда преодолеваешь себя". Визит президента в регион совпал с неожиданным падением цен на бензин. В Красноярске также отменили ограничения по объёму бензина, отпускаемого каждому покупателю.



Пока Путин находился в Красноярске, жители европейской части России страдали от последствий развязанной им войны. В Геленджике в понедельник на пляж упал украинский БПЛА. Погибли 7 человек. Предположительно дрон был сбит российской ПВО. В Подмосковье во вторник в результате удара беспилотников по одному из объектов маркетплейса Wildberries погибли 5 человек. От аналогичного удара пострадал один человек в Красном Бору Ленинградской области. Там тоже горит очередной склад Wildberries. В Самарской области склад Wildberries полностью выгорел после атаки БПЛА.

Киев заявляет, что обстреливает военные, энерго- и логистические объекты в России, чтобы подорвать возможности Кремля вести агрессивную войну. При этом Украина предлагает России несколько вариантов прекращения огня.

О ситуации в России и нежелании Путина прекращать войну, говорим c политологом Русланом Айсиным в эфире программы "Лицом к Событию".