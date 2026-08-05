Партия номер два

Центральная избирательная комиссия определила порядок партий в бюллетене на выборах в Государственную думу России. На первом месте оказалась правящая партия "Единая Россия", на втором месте - партия "Яблоко". ЦИК провела жеребьевку и утвердила порядок размещения 11 партий в избирательном бюллетене. Партия "Новые люди" занимает в списке последнее место.

Тем временем канал партии "Яблоко" в Telegram превзошёл канал "Единой России" по числу подписчиков и вовлечённости аудитории, пишет Ateo Breaking. "Яблоко" идёт на эти выборы под лозунгом "За мир и свободу". Федеральные телеканалы ожидаемо показывают всеобщую поддержку так называемой "СВО", а мирную программу "Яблока" игнорируют, обратил внимание проект "Атлас выборов".

В преддверии выборов у "Яблока" продолжаются сложности в регионах. В Петербурге избирком отказался регистрировать ее кандидатов на выборах в законодательное собрание города. Также в регистрации "Яблоку" отказали в Петрозаводске.

Выборы в Госдуму пройдут уже совсем скоро - с 18 по 20 сентября. При этом у прокремлевской "Единой России" на фоне затянувшейся войны и проблем в экономике рейтинги идут вниз. Политолог Руслан Айсин полагает, что поездка Путина по стране накануне парламентских выборов связана именно с падением рейтингов правящей партии.

Подготовку Кремля к выборам обсуждаем с политологом Дмитрием Орешкиным в программе "Лицом к событию".



