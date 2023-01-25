"А что еще смотреть?" Соцсети о рекордных сборах "Чебурашки"

Фильм "Чебурашка" поставил кассовый рекорд, собрав в России более 5 млрд рублей.

Патриотичные комментаторы считают, что российские кинематографисты наконец-то смогли импортозаместить голливудскую детскую классику, и хвалят "Чебурашку" за воскрешение традиций советского кино.

Анастасия Миронова

Люди идут и идут. Причем, я уверена, что кинотеатры гонят левые сеансы, сами у себя делая копии, потому что у многих, по отзывам, картинка местами расплывалась. У нас - тоже. Вряд ли производители не смогли нарисовать четко. Стало быть, внутреннее пиратство. И если как раз в воскресенье сборы перевалили за 4 млрд, а вчера были уже около 4,2 млрд, со зрителями почти 14 млн человек, в реальности его посмотрело гораздо больше. Достаточно сказать, что фильм крутят во многих ДК. И люди идут сами, никто их рекламой не доставал.

Мы давно не видели массового кино, снятого в нормальном темпе

Я, конечно, сидела и пыталась хладнокровно вычислить секреты успеха. И, кажется, я поняла, в чем секрет. Он в монтаже, долгих экспозициях, неспешных репликах, продолжительных паузах в разговоре. Мы давно не видели массового кино, снятого в нормальном темпе. Принято считать, что надо писать короче и снимать быстрее, динамичнее. Это неправда. И "Чебурашка" наконец опроверг заблуждение: есть много тем, о которых писать нужно длинно, а снимать размеренно

Наталья Осипова

Заметьте, в этом фильме нет «кровь, кишки, [разорвало на куски]» - этой триады кликбейта и кассы.

В соцсетях можно встретить много хвалебных зрительских отзывов.

Светлана Громова

На "Чебурашку" шла с опаской, очень уж не хотелось надругательства современных киноделов над святым - светлыми воспоминаниями из детства.

Зря тревожилась. Трогательно видеть яркие эмоции своих детей - от смеха до слез, да что там, и взрослые не стеснялись давать волю чувствам.

"Иногда, чтобы вернуть солнце и улыбки в мир взрослых, нужен один маленький ушастый герой."

Евгений Донец

Первое время мой мозг сопротивлялся приятию этой картины из-за того, что сам Чебурашка плохо нарисован.

Графика на уровне компьютерной игры, плохая физика движений персонажа и просто факап с пропорциями: персонаж то кажется огромным головастиком, то свободно помещается в маленький чемодан! Мультипликаторам три с минусом!

Много раз за фильм я смеялся, много раз он был трогательным и вышибал слезу

Сам же фильм по операторской работе и монтажу снят очень хорошо и красиво. Актёрская игра, как ни странно, на высоте! Я не чувствовал классическое переигрывание русских актёров, как не было и московского акцента в их речи. Всё было аутентично и быстро погрузило меня в историю.

Новая история Чебурашки оказалась очень интересной, трогательной, с неожиданными поворотами. Были конечно и шаблонные режиссёрские ходы, но не бросались в глаза. Много раз за фильм я смеялся, много раз он был трогательным и вышибал слезу.

А самое главное на всех сеансах полные залы с самой премьеры! Там и дети и взрослые! Наконец-то! Наконец-то отличный русский фильм для детей!

Другие восторгов не разделяют и пишут, что рекордные сборы "Чебурашки" во время новогодних каникул объясняются проще: больше в кино пойти не на что.

Надежда Тюленева

Безусловно, можно мне возразить глобальностью сборов в российском прокате за первые семь дней года (более 2 млрд). А что нам еще смотреть в кинотеатре? Ничего! Мы холим пиррову победу, становясь изгоями во всем мире.

Над продвижением фильма российские чиновники работают не покладая рук. Сеанс просмотра "Чебурашки" организовали даже для депутатов Госдумы.

Кирилл Шулика

Депутатам Госдумы 25 января покажут "Чебурашку".

Им можно там потом силами самодеятельности и спектакль поставить, с гастролями ездить.

Максим Кононенко

В Государственной думе покажут фильм "Чебурашка».

Лучше бы его там каждый день показывали.

вместо пленарного заседания.

Комментаторы иронизируют, что за этим могут последовать новые законодательные инициативы.

Антон Геращенко

Ждем новых законов о регулировке путешествия в ящике с апельсинами, и признании Шапокляк "иноагентом".

Шутить, впрочем, сейчас опасно: депутаты могут позаимствовать идеи.

Константин Калачев

Феерическая смесь плагиата и каннибализма

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев назвал образ Чебурашки из одноименного фильма, вышедшего в России в 2022 году, примером идеологии добра, которую необходимо пропагандировать среди детей на фоне противостояния западным ценностям из мультфильма «Пиноккио».

«Приключения Буратино» как литературная обработка сказки Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы»?!

Неее, не слышали!!!

Ценность знаний, роль трудолюбия, недопустимость лжи, эмпатия, возможность из деревянного человечка стать настоящим человеком???

Чуждые западные ценности!

Табуретки бы делать из этих людей…

Между тем сюжет фильма чем-то напоминает сюжет "Пиноккио", считает кинопродюсер Вячеслав Шмыров:

Стал смотреть "Чебурашку". Не в кинотеатре, разумеется. На "Загонке". Первым делом ущипнул себя - не перепутал ли этот фильм с каким-то другим. Уж больно стилистически все это смахивало на "Волшебника в стране Оз", снятого в Голливуде в 1939 году в технологии трёхцветного «Техниколора».

Дальше - больше. Наличие патриотически ориентированного Гармаша в роли садовника тоже не могло смутить: он здесь явно играет папу Карло, сердобольно взявшего на себя заботу о неприспособленном к жизни зверьке. Соответственно, и Чебурашке (понял я) уготована роль Буратино. У которого, правда, вместо длинного носа большие уши. Ну и не менее захватывающие приключения.

В России опять сняли голливудское кино класса В и выдают его за патриотизм

Далее моя пытливая память уже не могла остановиться. И я вспомнил высказывание какого-то депутата, приведенное вчера на страницах фб, что наш Чебурашка - это чуть ли не программный ответ ихнему Пиноккио (который, видимо, еще и фильм "Пиноккио Гильермо де Торо" голливудского производства), а я его по случаю как раз тоже посмотрел.

И тут пазл сложился. В России опять сняли голливудское кино класса В. И выдают его за патриотизм. И даже за борьбу сверхдержав и идеологий. Пусть в виде битвы носов и ушей. В общем, досматривать фильм не стал. Не люблю вчерашнее, хоть и дорого подогретое.

Неоригинальность сюжетных ходов отмечает книжный критик Константин Мильчин:

Наверное, нужно написать пару слов про новый фильм «Чебурашка», который гальванизировал кинопрокат.

Можешь коротко? Кроссовер «Круэллы», «Дамбо» и сказок Эдуарда Успенского с элементами рекламы курортов Кавказских минеральных вод.

Но собственно Чебурашка есть? Да, есть ушастое существо, у которого есть две опции: крушить и выживать. Для выживания существо жрет апельсины, вызывает чувство умиления, читает словарь Даля и ставит мат в шахматах. И еще немножко летает.

Крокодил Гена есть? Вместо Гены Гармаш. Что есть у Гармаша? Ненависть к человечеству и душа.

А что с сюжетом? Основная сюжетная линия — ненависть Гармаша к человечеству и его попытки помириться с дочерью Таней. Таня по профессии кондитер, но основное ее занятие тоже ненависть к человечеству. Вся в папу.

И все? Нет, еще есть противостояние кустарей и квалифицированных пролетариев с крупным капиталом. Крупный капитал называется Римма и ездит он (она) на автомобиле Аурус Сенат с номером 001. Очень смело, браво авторам, это же номер машины министра обороны на параде 9 мая.

Что поразило в фильме? Шоколадный камшот крупным планом.

Феерическая смесь плагиата и каннибализма

Что еще? Фиксация сценариста на Беларуси. Гармаш называет Чебурашку «белорусской сторожевой овчаркой», подчеркивает, что «белорусы — смышленая порода», а его жена (и мать Тани) торжественно улетает в смерть на гигантском белорусском флаге.

И все? На дворе по многим приметам явные советские 70-е, но в стране частная собственность и автомобили Аурус Сенат.

Ну как фильм вообще? Феерическая смесь плагиата и каннибализма. Ни одного свежего сюжетного хода, ни одного оригинального гэга.

То есть плохой фильм? Нет, вы что! Прекрасный фильм. Там же квалифицированные пролетарии и кустари с мотором побеждают корпоративное зло.

Пока россияне плакали над "Чебурашкой", российские ракеты убивали украинцев, напоминают некоторые комментаторы.

Григорий Голосов

Случайно забрел на нестоличный сайт с комментариями о новом фильме "Чебурашка", который, как известно, стал лидером новогоднего проката в России. О самом фильме ничего не скажу, не смотрел и не собираюсь. Но обратило на себя внимание, что многих зрителей увиденное растрогало до слез. Много комментариев типа "уревелась", "сама плакала, и муж три раза прослезился" и пр. Сентиментальный народ. Вот она, наша новая эмпатия.

Иван Преображенский

Сарказм понятен. Но вообще, в условиях постоянного стресса и сдерживаемых эмоций, людей срывает психологически, чаще всего, на чем-то подобном. Мультиках, избитых морализаторских изречениях и т.д.

Геннадий Смирнов

...Секрет 5 миллиардов вот в чем: светит солнце, добрые простые люди побеждают злых богатых, и нет войны. Это и есть главный общественный запрос.

Но и в патриотическом лагере можно найти критику в адрес "Чебурашки". Против течения осмелился плыть радикальный философ Александр Дугин.

Этот пост может показаться неожиданным только тем, кто не знаком с более ранними высказываниями Дугина о том же сказочном герое, которого он называет "демоном луны".

Алена Солнцева

"С чебурашкой нам не победить! "

Это не я, это философ новой России Александр Дугин, так думает.

Он выкатил претензии главному герою новогодних праздников (за это время фильм "Чебурашка" собрал такую кассу, которую не мог собрать ни первый "Аватар", ни "Титаник", ни даже "Движение вверх" и "Холоп", лидеры прошлых сборов). Критики обсуждают, в чем сила "Чебурашки"? В правде? - Нет. В доброте? - Ну, в общем, все сходятся на том, что во времена дикости и тревоги хочется добродушного, семейного, узнаваемого и с счастливым финалом. Плюс. опять же инфляция и повышение цен на билеты.

Но Дугину в Чебурашке не хватает ни силы, ни скрепности:

"Я пониманию, что иду против всех, но чебурашка — это совсем не то, что надо России. Нам не нужен чебурашка, это какое-то слабоумие. Нам нужно пробуждение и полноценное возрождение Традиции — почти полностью утраченной, жестко оборванной сто лет назад."

Ну, я опять покопалась в просторах, и оказалось, что на Чебурашку Дугин уже наезжал в своих фундаментальных трудах, вот цитата из его книги "Радикальный субъект и его дубль" (2019):

Я понял, что речь идет о демоне Луны, которого зовут Шердбаршемотшертатан

"Лет 15 назад я проводил специальное исследование, посвященное метафизике Чебурашки. И я понял, что речь идет о демоне Луны, которого зовут Шердбаршемотшертатан. Имя, конечно, не совсем похоже, но что-то в этом есть.

Пустая, светская, совершенно прозрачная рациональность (сгнившего) модерна, культура подвыпивших людей, кому за 50, разрешается в фундаментально глубинных реальностях, которые здесь и сейчас аффектируют наше существование, будучи совершенно незамеченными нашим сознанием".

Подвыпившие люди вот откуда явились:

"когда советский или постсоветский человек «наберется» и расчувствуется, он обычно поет песню про то, как «катится голубой вагон», про крокодила Гену и Чебурашку. Вроде бы это безобидные персонажи. И действительно: один — в шляпе, плачет, говорит добрым хриплым голосом, другой — безобидный, совсем ни на кого не похож, его жалко. Но на самом деле, это тонкое кодирование подсознания фундаментальными мифологическими образами под видом добродушных персонажей. Советское подсознание закодировано фундаментальными бездонными существами.

Если крокодил разрешается в Левиафане, то образ «крокодила Гены» меняет свое значение. Так к нам приходит левиафаническое начало — атлантизм — вместе с джинсами, с «Битлз», финским плащом и сапогами на платформе. А потом смотришь — и страны нет. А начиналось с безобидного «катится голубой вагон»..."

Так что, все не то чем кажется. Чебурашка, Гена, вагон, нет, не надо нам голубых вагонов, Дугину милее голубые мундиры, столыпинские теплушки, в общем, честный оскал традции: кандальники и розги.

Рассуждения Дугина о Чебурашке стали поводом для множества комментариев.

Вадим Сигалов

Дугин увлекся изучением иврита? Искажённая фраза "шед бар шем шель сатан" שד בר שם של שטן - "демон во имя сатаны".

Но это, пожалуй, точное описание самого Дугина.

Максат Сарсенбеков

Если это имя произнести вслух в темное время в виду Луны, воспоследует месть демона, обращенная на скот и другое имение в людях, строениях и повозках(меркава) произнесшего. И увеличится риск нападения крокодилов (קראָקאָדיל)

Лев Рубинштейн

Чебурашка необычайно вреден для "нашей детворы", потому что он без корней

...Мне приходилось еще в середине 70-х читать в "Литературке" огромную "чебурашкофобскую" статью. Статья была написана каким-то представителем т. н. "русской партии" и сводилась к тому, что Чебурашка необычайно вреден для "нашей детворы", потому что он без корней, "без рода без племени" и что о его подлинном происхождении "можно только догадываться". Философ Дугин, конечно, в этом вопросе продвинулся сильно вперед, из чего можно в очередной раз сделать оптимистический вывод, что прогресс существует и что философская мысль не топчется на месте.

Борис Никольский

В этих нелепых и абсурдных рассуждениях о Чебурашке Дугин тем не менее вполне честно следует представлениям об архетипах, мифологическом сознании и пр. Доказательная сила остаётся в общем такой же

Александр Невзоров

Зря дугин драматизирует и категорично отрекается от Чебурашки. Во-первых, Чебурашка может принять крещение. И нареченный во крещении, например, Павсикакием - воцерковленный герой может добровольцем уйти на фронт. Там Павсикакий Чебурашка теряет конечность и одно ухо, но вернувшись, дослуживается до звания патриарха московского и всея руси. Или становится директором ФСБ. Вероятно, все это и будет содержанием следующей серии.

Алина Витухновская

Дугинское "С Чебурашкой нам не выиграть" - это и есть единственный актуальный, тождественный своей сущности язык российской пропаганды. Зашедшая в смысловой и логократический тупик, потерявшаяся в целях, она вопит нечто почти нечленораздельное.

Борис Фел

В БЕДАХ РОССИИ ВИНОВЕН

ШЕРДБАРШЕМОТШЕРТАТАН

(он же Чебурашка)

Это не шутка и не сарказм. Это мнение автора действующих сейчас российских мифов, которые привели Москву к жуткой войне со всем цивилизованным миром.

Кто автор этих мифов? Философ Дугин. Он - эдакий Маркс и Энгельс современного Кремля.

И теперь он нашел ответ на мучительный русский вопрос: кто виноват? Оказывается, Чебурашка!

Ну, не смейтесь, это реальная новость!

Вчера философ Дугин выступил с нарративом : с Чебурашкой нам в войне не победить!

Вам тоже показалось, что мыслитель потерял берега и наезжает на самое святое, что есть у Кремля?

Нет, он не про Путина. И даже не про Герасимова.

Он выкатил претензии главному российскому фильму новогодних праздников. [...]

Вам кажется, что пожилой болтун просто слетел с катушек? Это не так

Вам кажется, что пожилой болтун просто слетел с катушек? Это не так. Не в пивной и не в дурдоме разворачивается то, что сейчас происходит между Украиной и Кремлем. Шердбаршемотшертатан стал реальностью, и эта жуткая реальность требует новых и новых жертв.

Новый мем провоенных комментаторов подтверждает эти слова: по мотивам Чебурашки они сгенерировали собственного пушистого зверька, существо по имени "СВОшка".