В России начали показывать новый "Аватар" без прокатного удостоверения

Российские киносети "Киномакс", "Мираж синема" и "Премьер-зал" начали показывать новый фильм "Аватар: Путь воды" от Walt Disney Company без прокатного удостоверения. Об этом сообщают "Ведомости".

Сеть "Киномакс" на своём сайте указывает, что показ "Аватар: Путь воды" входит в "предсеансное обслуживание", а билеты на самом деле продаются на десятиминутный фильм "Комментатор". "Киномакс" и "Мираж синема" утверждают, что демонстрацию фильма проводят некие сторонние компании "Прокино" и "То кино!".

Другие крупные российские сети "Каро", "Синема парк" и "Формула кино" решили не показывать новый "Аватар" без прокатного удостоверения. В компании "Каро" объяснили это тем, что прокат фильма был бы нарушением "закона России и всех международных авторских конвенций".

Вышедшая на новогодние праздники российская семейная комедия "Чебурашка" за две недели в прокате собрала рекордную выручку в более чем 3,5 миллиарда рублей. Однако, в разговоре с "Известиями", владелец одной из региональных киносетей заявил, что кинотеатрам нужно "десять таких "Чебурашек" и десять таких новогодних каникул, чтобы выйти хотя бы в небольшой плюс".

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину основные голливудские кинопроизводители – Warner Bros., Universal, Paramount, Disney и Sony – приостановили прокат и лицензирование своей продукции в России, некоторые из них потом окончательно ушли с российского рынка.

С начала войны в России закрылся 41% кинозалов, а выручка кинотеатров упала более чем на 80%. Число посетителей кинотеатров в том числе сократилось из-за мобилизации и связанным с ней увеличением числа покидающих Россию. Российские предприниматели просили власти выделить субсидии для кинотеатров или разрешить показывать пиратские фильмы, но им отказали. Некоторые нашли лазейки в законодательстве и показывали пиратские копии фильмов под видом "киноклубов".