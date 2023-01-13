Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В России начали показывать новый "Аватар" без прокатного удостоверения

Режиссёр фильма "Аватар: Путь воды" Джеймс Кэмерон

Российские киносети "Киномакс", "Мираж синема" и "Премьер-зал" начали показывать новый фильм "Аватар: Путь воды" от Walt Disney Company без прокатного удостоверения. Об этом сообщают "Ведомости".

Сеть "Киномакс" на своём сайте указывает, что показ "Аватар: Путь воды" входит в "предсеансное обслуживание", а билеты на самом деле продаются на десятиминутный фильм "Комментатор". "Киномакс" и "Мираж синема" утверждают, что демонстрацию фильма проводят некие сторонние компании "Прокино" и "То кино!".

Другие крупные российские сети "Каро", "Синема парк" и "Формула кино" решили не показывать новый "Аватар" без прокатного удостоверения. В компании "Каро" объяснили это тем, что прокат фильма был бы нарушением "закона России и всех международных авторских конвенций".

Вышедшая на новогодние праздники российская семейная комедия "Чебурашка" за две недели в прокате собрала рекордную выручку в более чем 3,5 миллиарда рублей. Однако, в разговоре с "Известиями", владелец одной из региональных киносетей заявил, что кинотеатрам нужно "десять таких "Чебурашек" и десять таких новогодних каникул, чтобы выйти хотя бы в небольшой плюс".

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину основные голливудские кинопроизводители – Warner Bros., Universal, Paramount, Disney и Sony – приостановили прокат и лицензирование своей продукции в России, некоторые из них потом окончательно ушли с российского рынка.

С начала войны в России закрылся 41% кинозалов, а выручка кинотеатров упала более чем на 80%. Число посетителей кинотеатров в том числе сократилось из-за мобилизации и связанным с ней увеличением числа покидающих Россию. Российские предприниматели просили власти выделить субсидии для кинотеатров или разрешить показывать пиратские фильмы, но им отказали. Некоторые нашли лазейки в законодательстве и показывали пиратские копии фильмов под видом "киноклубов".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG