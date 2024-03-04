Аббаса Галлямова заочно арестовали по делу о военных "фейках"

Суд в Москве заочно арестовал политолога Аббаса Галлямова по делу о так называемых фейках про армию России. На информацию в карточке на сайте столичных судов обратило внимание издание "Медиазона".

Указывается, что Галлямову вменяют третью часть уголовной статьи о "распространении заведомо ложной информации о российской армии, повлекшее тяжкие последствия". По ней политологу грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

В марте 2023 года стало известно, что Галлямов объявлен Министерством внутренних дел России в розыск. В отношении него было возбуждено уголовное дело о "фейках про российскую армию", поводом для которого стало интервью ютуб-каналу "Грошi" от 9 апреля 2022 года. Утверждается, что в нём он говорил об уничтожении населенных пунктов в Украине и массовом убийстве гражданского населения в Буче.

Аббас Галлямов – кандидат политических наук. В 2008–2010 годах его называли спичрайтером президента России Владимира Путина. С 2010 по 2014 год Галлямов работал замглавы администрации президента Республики Башкортостан. Сейчас он живёт в Израиле.

В феврале 2023 года Минюст включил его в список "иностранных агентов".

Аббас Галлямов регулярно выступает в качестве эксперта на Радио Свобода/Радио Свободная Европа.