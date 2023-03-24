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МВД России объявило в розыск политолога Аббаса Галлямова

Аббас Галлямов

Министерство внутренних дел России объявило в розыск политолога и публициста Аббаса Галлямова. В розыскной карточке не указано, по какому именно делу его разыскивают. Галлямов неоднократно выступал с антивоенными заявлениями. В феврале 2023 года Минюст включил его в список "иностранных агентов".

Аббас Галлямов - кандидат политических наук. В 2008-2010 годах его называли спичрайтером президента России Владимира Путина. С 2010 по 2014 год Галлямов работал замглавы администрации президента республики Башкортостан. Сейчас он живёт в Израиле.

По мнению Минюста, Галлямов "распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами".

Аббас Галлямов регулярно выступает в качестве эксперта на Радио Свобода - Свободная Европа.

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