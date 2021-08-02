В Саратове арестованы уроженцы Чечни после драки с полицией

В Саратове арестовали пятерых уроженцев Чечни по подозрению в избиении полицейских. Адвокат Юлия Аликова, которая представляет интересы находящихся под стражей чеченцев, заявила, что причиной конфликта стала провокация со стороны сотрудников МВД. Об этом сообщает издание "Версия-Саратов".

Арестованным чеченцам от 16 до 19 лет, большинство из них абитуриенты. Они находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу о "применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Уроженцы Чечни помещены в СИЗО до 24 сентября.

Инцидент произошел 24 июля в центре Саратова. По словам Аликовой, её подзащитные гуляли в компании трех девушек. Им на встречу шли двое неизвестных в штатском, один из которых толкнул плечом 16-летнего уроженца Чечни. Уже позднее выяснилось, что это были сотрудники местного отдела полиции. Они начали оскорблять компанию, а затем ударили другого чеченца, который пытался разрешить конфликт. После этого завязалась драка, к который присоединилось ещё пятеро неизвестных в гражданской одежде. Они также оказались сотрудниками правоохранительных органов.

По словам адвоката, на место происшествия прибыл ОМОН, который положил компанию чеченцев на тротуарную плитку и не препятствовал их дальнейшему избиению. Одна из спутниц подозреваемых получила травмы, пытаясь закрыть их от нападавших. Сообщается, что сотрудники полиции не предъявляли удостоверений. В отношении полицейских поданы встречные заявления по статьям о злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

По версии регионального Следственного комитета, полицейские оказались вовлечены в драку, когда увидели "две противоборствующие компании молодых людей". Сотрудники правоохранительных органов потребовали прекратить противоправные действия. В ответ на это одна из компаний якобы начала избивать полицейских. Четверо сотрудников МВД были госпитализированы, говорится в сообщении Следственного комитета.