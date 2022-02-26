Абрамович передал управление "Челси" благотворительному фонду

Российский бизнесмен Роман Абрамович - владелец британского футбольного клуба "Челси" - передал управление клубом попечителям благотворительного фонда "Челси". Об этом говорится в заявлении от имени Абрамовича, опубликованном на сайте клуба.

По словам Абрамовича, за почти 20 лет, которые он владеет "Челси", он всегда действовал в интересах клуба. Как считает олигарх, сейчас благотворительный фонд имеет лучшие предпосылки, чтобы заботиться об интересах клуба, его игроках, сотрудниках и болельщиках.

Великобритания в последние дни ввела масштабные санкции против России в связи с российским вторжением в Украину. Непосредственно против Абрамовича санкции не вводились.

Абрамович регулярно занимает высокие места в рейтинге богатейших людей планеты. Его называли олигархом, близким к Владимиру Путину, хотя сам он это отрицает и в российской политической жизни не участвует. У Абрамовича есть российский и израильский паспорта. Последний он получил после того, как в 2018 году столкнулся с трудностями при продлении британской визы и переехал из Лондона в Тель-Авив. Недавно Абрамович получил также гражданство Португалии.