Медведев: санкции - повод для пересмотра отношений с США и ЕС

Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели. В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал санкции Евросоюза в отношении членов Совбеза.
По словам Медведева, запреты ничего не изменят, включая проведение военной операции на территории Украины. "Всем умным людям очевидно: санкции – миф, фикция, фигура речи", — пишет политик в фейсбуке. Он также подчеркнул, что ни он, ни члены его семьи не имели и не имеют никаких счетов и имущества за границей.
"Нас отовсюду гонят, наказывают, пугают, а нам опять не страшно. Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то", — комментирует Медведев приостановку работы Москвы в европейских организациях. Зампредседателя Совбеза считает, что это даёт возможность России восстановить смертную казнь для предотвращения особо тяжких преступлений в стране.
Комментируя возможный арест денег россиян и отечественных компаний за рубежом, Медведев подчеркнул, что Россия непременно даст симметричный ответ в отношении тех, кто имеет регистрацию в "недружественных юрисдикциях". К ним зампред Совбеза отнёс США, страны ЕС и "ряда подпевающих государств англосаксонского мира".
- Евросоюз ввёл санкции против членов российского Совбеза 26 февраля. Причиной стало российское вооружённое вторжение на территорию Украины. Москва начала операцию 24 февраля. В различных регионах страны идут ожесточенные бои между вооруженными силами Украины и российской армией. Сообщается о боях в Киеве, под Харьковом, в Донбассе, в Сумской области, в районе Херсона и других местах.
- Украинская сторона заявляет, что российская армия обстреливает не только военные, но и гражданские объекты, есть жертвы среди мирного населения. Россия утверждает, что атакует исключительно военные объекты.
- Путин назвал вооружённое вторжение на территорию Украины "вынужденной мерой" так как страны Запада не пошли России навстречу в вопросах о так называемых гарантиях безопасности. Это, по словам президента, создавало для России большие риски в том числе со стороны Украины.
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