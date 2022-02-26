Медведев: санкции - повод для пересмотра отношений с США и ЕС

Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели. В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал санкции Евросоюза в отношении членов Совбеза.

По словам Медведева, запреты ничего не изменят, включая проведение военной операции на территории Украины. "Всем умным людям очевидно: санкции – миф, фикция, фигура речи", — пишет политик в фейсбуке. Он также подчеркнул, что ни он, ни члены его семьи не имели и не имеют никаких счетов и имущества за границей.

"Нас отовсюду гонят, наказывают, пугают, а нам опять не страшно. Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то", — комментирует Медведев приостановку работы Москвы в европейских организациях. Зампредседателя Совбеза считает, что это даёт возможность России восстановить смертную казнь для предотвращения особо тяжких преступлений в стране.

Комментируя возможный арест денег россиян и отечественных компаний за рубежом, Медведев подчеркнул, что Россия непременно даст симметричный ответ в отношении тех, кто имеет регистрацию в "недружественных юрисдикциях". К ним зампред Совбеза отнёс США, страны ЕС и "ряда подпевающих государств англосаксонского мира".