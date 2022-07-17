Абрамович, Усманов, Фридман и Авен добиваются снятия санкций ЕС

Четыре российских бизнесмена — Роман Абрамович, Алишер Усманов, Михаил Фридман и Пётр Авен — оспаривают введение Евросоюзом санкций против них в Европейском суде общей юрисдикции. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Иски поданы отдельно. Живущие в Великобритании Фридман и Авен, соучредители "Альфа-банка", заявляли о том, что подадут иски, сразу же после того, как в марте против них были введены санкции. Их представляют одни и те же юристы, которые оспаривают утверждение ЕС о том, что они участвуют в секторах экономики, "обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации".

Алишер Усманов и его сестра Гульбахор Исмаилова оспаривают заявления ЕС о том, что они поддерживают войну в Украине, и, помимо снятия санкций, добиывются выплаты около 20 тысяч долларов для покрытия судебных издержек. По данным WSJ, Усманов стремится ускорить разбирательство, объясняя, что последствия санкций привели к срыву нескольких коммерческих сделок и угрожают банкротством трём его компаниям. В прошлом месяце суд отклонил его ходатайство, пишет WSJ.

Об требованиях Романа Абрамовича стало известно из публикации WSJ. Бывший владелец британского футбольного клуба "Челси", который является также гражданином входящей в ЕС Португалии утверждает, что санкции являются нарушением его основных прав как гражданина ЕС. Абрамович в частности требует от Европейского совета выплаты более $1 млн в пользу благотворительного фонда, созданного для получения доходов от продажи "Челси".

Абрамович продал клуб после того, как против него были введены санкции. После продажи "Челси" Абрамович заявил, что чистая выручка (2,5 млрд фунтов стерлингов или около 3 млрд долларов) от сделки пойдет на благотворительность и помощь жертвам войны. WSJ отмечает, что в американский "чёрный список" Абрамович, в отличие от многих других российских крупных бизнесменов, не внесён.

Даты судебных разбирательств по искам российских бизнесменов пока не назначены. Всего, как писал Bloomberg ранее, включение в санкционный список оспаривают в суде около 30 россиян. Источники агентства утверждают, что несколько человек ЕС может исключить из санкционного списка, поскольку основания для введения ограничений в отношении них могли быть "слабыми, устаревшими или ошибочными".