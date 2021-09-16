Абсурд как наказание. Вера Васильева – о новациях в "Лефортове"

В последнее время СИЗО "Лефортово" в Москве привлекает внимание не только громкими именами заключенных, которые в нём удерживаются, но и новостями о введении там странных, если не сказать абсурдных, запретов. Они, на мой взгляд, не оправданы никакими соображениями ни безопасности, ни логики. Как известно, в этом учреждении находятся журналист Иван Сафронов, экс-сотрудник ЮКОСа Алексей Пичугин, бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и другие.

Сначала администрация СИЗО, по сообщениям прессы, запретила арестантам спать днем, слушать по радио новости и брать с собой на прогулки питьевую воду в бутылках. После жалоб и общественного резонанса этот запрет сняли. Кроме того, из камер зачем-то убрали столы, которые обвиняемые использовали для письма и приема пищи. Также запретили получать журналы с фотографиями и изображениями девушек и женщин, не эротического характера. Из этой же серии, по-моему, уже давно существующий негласный запрет на переписку, на который не раз жаловался правозащитникам Сергей Фургал. Эта мера – я не сомневаюсь – коснулась отнюдь не только бывшего хабаровского губернатора.

Как рассказала общавшаяся с заключенными и их адвокатами журналист Ева Меркачева, член ОНК Москвы и президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека, часть этих новаций связаны с тем, что в СИЗО приходил с визитом надзирающий чиновник из Генеральной прокуратуры. Он-то и счёл, что сидельцам дана слишком большая вольница. Мол, спать днем, пить воду на прогулке – зачем это всё? Никто, похоже, и не задумался о том, вообще-то, что задача прокурора – контролировать соблюдение законности, а доступ к радио и журналам гарантирован статьёй 29 Конституции РФ, а наличие таких предметов мебели, как столы, обусловлено пунктом 42 правил внутреннего распорядка в изоляторах. О запретах, кроме адвокатов Фургала и Меркачевой, сообщил также ответственный секретарь в ОНК Москвы Алексей Мельников, после своих визитов в "Лефортово".

Обращает на себя внимание полная бессмысленность этих запретов. Складывается впечатление, будто некоторые тюремщики поставили своей целью доведение ситуации до абсурда, может быть, они хотят оказать отупляющее воздействие на людей, находящихся под стражей. Невольно вспоминается исторический факт о том, как заключенных в лагере на Соловецких островах заставляли заниматься бессмысленной работой, например, зимой долбить лед, черпать воду из моря и выливать её в другую прорубь. Безусловно, все исторические параллели натянуты и условны, но человеческая глупость порой, как мне кажется, просто не имеет границ.

Бездействие губительно и для тех, кому нужна помощь, и для тех, кто не предпринял попытки что-то изменить к лучшему

Когда стало известно о нововведениях в "Лефортово", зазвучали справедливо возмущенные колоса: в СИЗО удерживаются по большей части ещё не осужденные люди, их вина пока не доказана в суде, и их, по идее, могут оправдать (то, что в нашей стране, согласно статистике, число оправдательных приговоров составляет меньше одного процента от общего числа вынесенных судебных вердиктов, – это другой вопрос). Так почему же заключённые должны подвергаться абсурдным и подчас жестоким ограничениям?

Я считаю: то, что невиновный не должен нести наказание, – это, разумеется, абсолютно верно. Но разве виновный должен подвергаться унижающему достоинство или бесчеловечному обращению? Разве Уголовный кодекс или какой-либо ещё свод законов предусматривает лишение возможности удовлетворять элементарные потребности, вроде пользования столом во время еды или письма? Согласно международным стандартам прав человека, принятый в пенитенциарных учреждениях режим должен быть таким, чтобы разница между жизнью в тюрьме и на воле оказывалась минимальной. Иначе, убеждены эксперты, у заключенных исчезают чувство ответственности и сознание собственного достоинства. Предварительное заключение (случай "Лефортова"), как и наказание по приговору к лишению свободы, не должно быть местью или издевательством над личностью.

Ещё один вопрос, который меня занимает, и он снова возник в связи со всей этой ситуацией в московском изоляторе: есть ли смысл протестовать? Писать куда-то жалобы, подписывать петиции, открытые письма и тому подобное? Довольно широко распространено мнение, что требовать поблажек от авторитарного режима по меньшей мере неразумно и неуместно. По-моему, ответ на такой вопрос зависит от того, за кого просить: за себя или за ближнего. Как мы видим на примере того же "Лефортова", иногда эти усилия приносят результат, каток хотя бы немного сдаёт назад. А главное, критикуя или вовсе отвергая действия других, направленные на спасение нуждающегося в помощи, каждому следовало бы предложить реальную альтернативу. Бездействие губительно и для тех, кому нужна помощь, и для тех, кто не предпринял попытки что-либо изменить к лучшему.

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Вера Васильева – журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал"



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