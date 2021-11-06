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Администрация США заказала "миллионы доз" таблеток от COVID-19

Президент Джо Байден заявил в пятницу, что Соединенные Штаты уже сделали заказ на миллионы доз нового препарата - экспериментальных противовирусных таблеток против COVID-19. Новое лекарство произведено компанией Pfizer, сообщает Reuters.

Байден надеется, что после получения официального разрешения на применение таблеток, терапия станет "еще одним средством защиты людей от наихудших осложнений COVID-19.

Испытания экспериментальной противовирусной таблетки производства Pfizer Inc. против COVID-19 продемонстрировали, что препарат на 89% снижает вероятность госпитализации или смерти взрослых людей с риском развития тяжелого заболевания, сообщила в пятницу компания Pfizer.

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