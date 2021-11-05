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Таблетка Pfizer от COVID-19 показала эффективность в 89%

Новая таблетка Pfizer от COVID-19 показала 89-процентную эффективность в ходе клинических испытаний, сообщила пресс-служба компании.

Препарат под названием PAXLOVID снижает риск госпитализации или смерти в связи с COVID-19 на 89%, если таблетка была принята в течение трех дней после постановки диагноза. Всего в исследовании приняли участие более 1200 взрослых, больных коронавирусной инфекцией в легкой и средней степени. В группе больных, которые принимали препарат, только 6 человек были госпитализированы, смертельных исходов за 28 дней не было зафиксировано. В группе, получавшей плацебо, были госпитализированы 41 человек, из которых впоследствии умерли 10 человек.

Компания планирует направить данные в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), чтобы получить разрешение на использование препарата.

12 октября компания Merck и ее партнер Ridgeback Biotherapeutics подали в FDA заявку на одобрение своего лекарства от COVID-19 – молнупиравира, который производится в виде пилюли. Результаты клинических испытаний показали, что применение этого препарата сократило на 50 процентов риск госпитализации и смерти людей в группе повышенного риска. 4 ноября Великобритания первой в мире одобрила использование молнупиравира.

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