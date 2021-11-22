Адмирал Попов: "Курск" затонул от столкновения с подлодкой НАТО

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил в интервью РИА Новости, что атомный подводный крейсер "Курск" затонул в 2000 году в результате столкновения с подводной лодкой НАТО.

Он также утверждает, что именно с неё поступал сигнал SOS, который записали военные и отправили в акустическую лабораторию. Там, по словам адмирала, установили, что эти стуки издавал механизм, которого на российских подлодках нет. По словам Попова, приблизившись к источнику этих звуков, специалисты обнаружили признаки неподвижного подводного объекта на грунте, и последующий анализ показал, что это была иностранная подлодка. Затем неподалеку от неё акустические системы обнаружили и сам "Курск", заявил адмирал.

Попов утверждает, что подводная лодка, которая столкнулась с "Курском", следила за ним. "Но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр "Курска" привел к потере контакта. Вот тебе столкновение", - сказал адмирал Попов.

Бывший командующий Северным флотом утверждает, что он на 90 процентов уверен, что знает название подлодки НАТО, о которой идёт речь. Однако чтобы публично сообщить его, нужны доказательства, а выложить их, он не может, заявил адмирал в интервью РИА Новости.



В 2000 году в документальном фильме Аркадия Мамонтова про "Курск" Попов заявил, что для него "главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой". По его словам, в Баренцевом море во время инцидента якобы работали три подводных лодки НАТО. Адмирал утверждал, что на следующий день после взрыва на "Курске" летчики заметили неизвестную подлодку, уходящую из Баренцева моря.

Версию о столкновении "Курска" с иностранным подводным объектом отстаивал и занимавший в тот момент пост главкома ВМФ Владимир Куроедов. Однако эксперты ставили её под сомнение. Эту версию также проверяло следствие.

12 августа 2000 года атомный подводный крейсер "Курск" участвовал в учениях в Баренцевом море. На борту находились 118 моряков. В районе манёвров были зафиксированы два подводных взрыва. После этого лодка перестала выходить на связь. "Курск" обнаружили 13 августа, однако вскрыть люк спасателям удалось только 21 августа. Спустя год лодку подняли на поверхность. Следствие установило, что взрыв произошел в торпедном отсеке из-за утечки перекиси водорода через микротрещину в корпусе одной из торпед. После взрыва остались в живых 23 моряка. Они отступили в девятый отсек, где погибли спустя сутки.