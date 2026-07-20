Адреналин в могиле. Как Россия вербует на фронт латиноамериканцев

На стороне России в войне против Украины участвуют, по разным оценкам, до 8 тысяч граждан государств Латинской Америки. Основной приток бойцов из этого региона в российскую армию обеспечивает Куба, однако список таких стран постоянно расширяется. Сейчас большой скандал назревает в Боливии – из-за вскрывшихся фактов незаконной вербовки Москвой ее граждан на фронт в Украине. И таких случаев, обычно связанных с обманом и торговлей людьми, отмечается все больше.

Генеральная прокуратура Боливии на днях после громких заявлений семей пострадавших официально открыла расследование по факту незаконной вербовки и отправки своих граждан на войну в Украине на стороне России. Главным поводом для властей послужили распространившиеся в соцсетях видеозаписи с боливийцами в российской форме из зоны боевых действий. Одной из первых об этом сообщило местное издание "El Deber".

Боливия: смерть вместо работы на стройке

Поводом стало публичное обращение семей двух молодых каменщиков из боливийского департамента Санта-Крус – 29-летнего Хосе Марии Солето Айалы и его двоюродного брата, 28-летнего Ивана Вальдивии. Ранее Солето опубликовал видео из зоны боевых действий на востоке Украины, где он в российской военной форме заявляет, что "наши будни – это чистый адреналин". На видеозаписи рядом с ним также присутствовали перуанец и колумбиец. Вскоре после этого жена Солето заявила боливийским СМИ, что получила известие о гибели мужа на фронте.

Мужчин заманили в Россию в апреле 2026 года под предлогом высокооплачиваемой гражданской работы в строительной сфере. Российские вербовщики заверяли их, что они будут "класть кирпичи и встраивать сантехнику". Также им пообещали огромную, по боливийским меркам, сумму за сам переезд – около 16 тысяч долларов. Однако семьи Солето и Валдивии получила на руки лишь 3 тысячи, после чего вербовщики забрали мужчин, и связь с ними прервалась.

Согласно расследованиям боливийских журналистов и активистов, например, из издания "Bolivia Verifica", а также данным местной полиции, в Боливии сегодня уже действует настоящая международная сеть торговли людьми, организованная Кремлем. Непосредственный контакт с жертвами в данном случае осуществлял вербовщик с характерным колумбийским акцентом, называвший себя "El Comandante".

В целом у властей страны есть сведения о, как минимум, 16 боливийцах, которые могли оказаться в зоне боевых действий в российской военной форме. Однако эта оценка основана только на конкретных обращениях родственников в местную прокуратуру, и поэтому не является официальной статистикой. По данным газеты

"El Deber", российские эмиссары иногда открыто предлагают заинтересованным воевать в Украине в рядах ВС РФ – за оклад в 7000 тысяч долларов в месяц и страховку жизни на сумму в полмиллиона долларов. Для Боливии, остающейся одной из самых бедных и неблагополучных стран континента – это совершенно умопомрачительные деньги.

В избирательном реестре Боливии зафиксирован 81 гражданин страны, легально на данный момент находящийся в Российской Федерации. Однако реальный размер боливийской общины в России – значительно больше, и поэтому точное число тех, кто был обманом отправлен на фронт, или попал туда по собственному желанию, а также тех, кто уже был ранен, пропал без вести или погиб, боливийские власти пока назвать не в состоянии.

Генеральный прокурор Боливии Роджер Мариака 14 июля заявил, что его ведомство проверяет все цепочки транзита боливийских граждан в Россию через третьи страны. Местная полиция распространяет объявления, в которых призывает молодежь не доверять подозрительным испаноязычным объявлениям в Facebook и TikTok, обещающим любой легкий заработок в РФ. Также прокуратура и спецслужбы страны устанавливают, кто именно вербовал молодых людей, как финансировались их поездки и какие контракты они подписывали.

Посольство Боливии в Москве направило официальный запрос российской стороне, чтобы выяснить судьбу своих пропавших граждан. Дипломаты подтвердили, что уже оказали помощь как минимум одному гражданину Боливии, который вовремя осознал обман, отказался подписывать контракт с Минобороны РФ и смог вернуться на родину.

Посольство РФ в Боливии, в свою очередь, поспешило заявить, в котором полностью отрицает какую-либо причастность российских официальных ведомств к вербовке боливийцев. Дополнительно посольство отмечает, что проверка информации о конкретных лицах возможна только через официальные запросы Министерства иностранных дел Боливии к Министерству обороны РФ, поскольку само посольство не наделено военными полномочиями.

Посол России в Ла-Пасе Дмитрий Верченко в своем видеообращении к боливийским журналистам по этому поводу (см. ниже) заявляет, что боливийские граждане "фиксировались и в рядах Вооруженных сил Украины", и выражает недоумение, почему этот факт "ранее не вызывал аналогичного резонанса в боливийском обществе".

Помимо Боливии, в боевых действиях на стороне России в Украине зафиксировано участие граждан, в первую очередь, Кубы, а также Колумбии, Перу, Бразилии, Венесуэлы, Аргентины, Эквадора и других латиноамериканских стран. Международные правозащитные организации, от FIDH и до "Мемориал", сообщают, что география такой скрытой российской "мобилизации" в регионе постоянно расширяется.

Механизмы привлечения и условия

Согласно докладам международных правозащитных организаций, Россия развернула глобальную сеть торговли людьми для отправки их на фронт в Украину. Многих латиноамериканцев заманивают объявлениями о "работе в сфере безопасности" и "на строительстве гражданских объектов" Но по прибытии в РФ у них отбирают паспорта и отправляют на передовую в качестве штурмовой пехоты.

И все же, даже если потенциальные жертвы обо всем догадываются заранее, для жителей многих бедных и депрессивных мест в Латинской Америки российские выплаты, от 2000 тысяч долларов в месяц и выше плюс подъемные бонусы, кажутся астрономическими суммами, эквивалентными их заработку за несколько лет на родине.

В прошлые годы иностранцы из Латинской Америки, как и из других регионов мира, попадали на фронт в основном через ЧВК "Вагнер". После ее ликвидации вербовка полностью перешла под контроль Министерства обороны РФ. Наемников-латиноамериканцев часто распределяют в так называемый "Африканский корпус" (куда включают и бойцов с других континентов) или создают отдельные смешанные интернациональные подразделения.

При этом попавшие в плен к украинским военным латиноамериканцы отмечают, что из-за незнания русского языка, которому их никто не учит, и отсутствия у большинства даже базовой военной подготовки они обычно просто не понимали простейших приказов российских командиров. На фронте их в основном используют как "пушечное мясо" для выявления огневых точек ВСУ. Из-за этого их подразделения всегда быстро несли тяжелейшие потери, и их реальная боевая эффективность оценивается экспертами как крайне низкая.

Куба: самый большой контингент

По данным некоторых СМИ, в том числе Русской службы Радио Свобода, телеканала Настоящее время и расследовательского проекта "Схемы", с 2023 года в Вооруженные силы РФ было завербовано до 20 тысяч кубинцев. Оценки Госдепартамента США этого количества немного скромнее – около 5 тысяч человек на пике. При этом, по заявлениям украинских официальных лиц, до 40 процентов кубинских "добровольцев" имели непосредственное отношение к регулярным Вооруженным силам Кубы. Журналисты-расследователи, включая BBC и испанскую газету "El Pais", подтверждают факты гибели сотен кубинцев на передовой.

Еще в январе 2025 года проекту "Схемы" удалось установить личности и местонахождение некоторых кубинских наемников. Журналисты также поговорили с одним кубинцем, который попал в плен к украинским военным – он просил международные организации обменять его и помочь ему уехать на Запад, так как ни в Россию, ни домой на Кубу он возвращаться совершенно не хотел.

Этот 36-летний кубинский пленный по имени Франк Дарио Яроссей Манфуга рассказал, что на родине работал учителем географии в городе Гуантанамо, а также был музыкантом. Манфуга утверждал, что попал в ряды российской армии России обманом: ему предложили работу и привезли в страну, но практически сразу же с самолета, в январе 2024 года отправили на полигон, где избивали и угрожали, а затем послали в Украину. Уже в марте его взяли в плен бойцы ВСУ.

При этом Расследование "Схем" показало, что кубинцев, которые были завербованы в российскую армию обманом, не так много. Гораздо больше граждан этого карибского коммунистического государства сознательно отправились в Россию, имея четкую цель – воевать против Украины. Кто-то сделал это из-за бедности, а кто-то – по идеологическим причинам, так как среди жителей Кубы много тех, кто ненавидит США и Запад и идеологически поддерживает Москву, Путина и его политику.

Перу: массовый обман

На третье место в Латинской Америке по количеству подобных вскрывшихся случаев вышло Перу. По оценкам родственников и правозащитников, в Россию, а потом в зону боевых действий на украинской земле, уехали около 600 перуанцев. Подтверждена гибель как минимум 13 граждан Перу, еще десятки числятся пропавшими без вести. Консульство Перу в России весной 2026 года официально добилось возвращения с фронта первой группы 18 соотечественников.

Рекрутинговые сети, действующие в стране, как пишут местные медиа, заманивают малообеспеченных мужчин из бедных провинций вакансиями поваров, охранников или строителей. Соискателям обещают единовременный бонус за переезд в размере от 16 до 20 тысяч, ежемесячную зарплату до 4 тысяч долларов и быстрое получение российского гражданства. Но по прибытии в Россию у перуанцев забирают телефоны и паспорта и подсовывают типовые военные контракты с Министерством обороны РФ исключительно на русском языке, без перевода. После минимальной подготовки их отправляют на передовую.

Телеканал CNN опубликовал верифицированные видео, которые перуанцы успевали тайно отправить своим матерям. На них они в российской форме копают окопы в оккупированных украинских лесах. В сообщениях родным они называют происходящее "настоящим адом". За попытки возмущаться или невыполнение приказов командование наказывает их отправкой на самые опасные штурмы.

Прокуратура Перу в этой связи в мае 2026 года открыла десятки уголовных производств по делу о "преступлениях против человеческого достоинства и торговле людьми при отягчающих обстоятельствах". На данный момент ведомство официально расследует цепочки перемещения граждан и проверяет десятки заявлений от родственников.

Родственники обманутых мужчин регулярно проводят пикеты и ночные бдения у здания Министерства иностранных дел Перу и посольства РФ в Лиме, требуя от властей установить местонахождение их близких и вернуть их на родину.

Министерство иностранных дел Перу направило официальную дипломатическую ноту правительству России с требованием предоставить срочную информацию о состоянии здоровья, правовом статусе и местонахождении всех перуанских граждан, находящихся в зоне конфликта.

Колумбия: бедность против боевого опыта

Колумбийцы воюют по обе стороны фронта в Украине. До нескольких тысяч ветеранов, по ряду мнений, с реальным боевым опытом, приобретенным ими еще во время гражданской войны на родине, служат в ВСУ. Однако фиксируется и их все более активная вербовка в армию РФ. В 2025–2026 годах группы колумбийцев в российской военной форме были взяты в плен украинскими военными в Донецкой и Харьковской областях.

В Вооруженные силы России приток граждан Колумбии обусловлен исключительно финансовыми факторами и организован через скрытые схемы вербовки. В отличие от ВСУ, куда едут преимущественно ветераны колумбийской армии или повстанческих группировок вроде FARC или ELN с практическими навыками ведения боевых действий, в российские подразделения чаще попадают гражданские люди без опыта реальных боевых действий.

При этом всех их не пугает и то, что парламент Колумбии принял закон о присоединении к Международной конвенции ООН о борьбе с вербовкой наемников, и теперь участие в боевых действиях на стороне иностранных государств за деньги признано у них на родине тяжким уголовным преступлением.

По свидетельствам попавших в плен ВСУ колумбийцев, почти всех их завербовали через таргетированные объявления в Facebook и TikTok. Им предлагали контракты на "строительство бункеров", "ремонтные работы" или "службу в охранных структурах" в тылу. При этом – всячески уверяя, что колумбийцы не окажутся на линии фронта.

Главной побудительным мотивом для всех стали деньги, из-за тяжелого экономического положения в Колумбии. Плата, предлагаемая им Министерством обороны РФ, обычно составляет от 2,5 до 4 миллионов колумбийских песо в месяц, и даже выше, с учетом единовременных выплат – то есть от 600 до 1300 долларов. Для некоторых местных жителей это равняется доходу за несколько лет обычной работы на родине.

Фирмы-посредники всегда оплачивают им авиабилеты и выстраивают транзитные маршруты до России. Поскольку между Колумбией и РФ нет прямого авиасообщения из-за санкций, а официальный наем на военную службу в РФ колумбийскими властями карается по закону, вербовщики используют сложные транзитные схемы через третьи страны (Беларусь, Турция, ОАЭ, Киргизия и так далее) под видом гражданских поездок.

Иногда задействуется и так называемый "Африканский экспресс" Минобороны России, с привлечением возможностей российского "Африканского корпуса" – будущих наемников из Колумбии отправляют на российские военные базы в странах Западной и Северной Африки (например, в Мали или Ливии), а оттуда они попадают в Москву, Нижегородскую область или Ростов-на-Дону на бортах военно-транспортной авиации РФ.

После прибытия в Россию, как рассказывают оказавшиеся в плену в Украине колумбийцы, реальность коренным образом начинает отличаться от обещаний посредников. Их распределяют в обычные пехотные и штурмовые части, включая и "Африканский корпус" МО РФ, и отправляют на передовую (в частности, на харьковское и донецкое направления) после минимального экспресс-инструктажа.

При этом прибывшие колумбийцы совершенно не знают русского и часто даже основ английского языков, что полностью изолирует их от командования и по сути превращает в "пушечное мясо на один штурм". По признанию самих пленных, их используют на самых опасных участках фронта без малейшего надлежащего прикрытия.

Бразилия и Аргентина: идеологические добровольцы

Участие бразильцев и аргентинцев (первых заметно больше, хотя в целом весьма немного и тех, и других) в боевых действиях в Украине в составе российской армии, судя по последним исследованиям, носит преимущественно добровольный или наемнический характер. Причем на стороне РФ на фронте воюют как ультраправые, так и левые радикалы, привлеченные антизападной риторикой Москвы.

Из-за протестов бразильских властей в начале 2026 года Министерство обороны РФ внесло Бразилию в "черный список" из 36 стран, откуда официальный набор на службу по контракту региональным центрам набора в России был "временно предписан к остановке".