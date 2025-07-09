Стволы за кокаин. Партизаны Колумбии хотят оружие армии Асада

В одном из федеральных судов США развивается слушание дела о транснациональном преступном сговоре, который организовали бывшие офицеры армии свергнутого президента Сирии Башара Асада, колумбийские ультралевые повстанцы из группировки "Армия национального освобождения" (ELN) и мексиканские и ближневосточные наркоторговцы. Они планировали наладить обмен латиноамериканского кокаина на вооружения, в том числе российские, оставшиеся от асадовской армии.

Американские следователи, вскрывшие эту сложную преступную схему, охватывающую несколько континентов, сейчас высказывают опасения, что данный случай может быть вовсе не единичным – и в ближайшее время военный арсенал свергнутого сирийского диктатора может попасть в разные опасные руки по всему миру.

В обвинительном заключении, поданном в суд в американском штате Виргиния, описывается работа выстроенной сети обмена наркотиков на оружие, охватывающей Гану, Кению, Колумбию, Ливан, Марокко, Мексику, Сирию и Соединенные Штаты.

Подробности этой истории первым опубликовало издание The New York Times. Многие сотни килограммов кокаина, произведенного на подпольных плантациях ELN в горных джунглях Колумбии и потом спрятанного в грузовых контейнерах с бананами и другими фруктами, должны были прибывать в сирийский порт Латакия – в качестве оплаты оружия, ранее поставленного режиму Асада Россией и Ираном. Бывшие генералы и офицеры правительственной армии Сирии готовы вооружить им несколько самых известных преступных организаций Латинской Америки. А заодно и отмыть сотни миллионов долларов.

Армия национального освобождения (Ejército de Liberación Nacional, ELN), действующая в Колумбии с 1964 года, после подписания перемирия между правительством и более известной в мире группировкой FARC осталась, вероятно, последним в Латинской Америке настоящим крупным повстанческим движением – которое фактически давно превратилось в одну из самых могущественных преступных организаций Западного полушария.

Изначально ELN была ультралевой марксистско-троцкисткой группировкой, боровшейся за "светлые идеалы" и вдохновленной идеями Че Гевары и кубинской революции. Но с конца 70-х годов прошлого века она сосредоточилась больше на похищениях людей, в том числе иностранцев, вымогательстве и нападениях на объекты нефтяной инфраструктуры Колумбии. Хотя участия в международной наркоторговле в течение десятилетий после своего основания она избегала, сегодня ELN вовлечена в нее очень глубоко.

К тому же Армия национального освобождения в последние годы заметно расширила и укрепила свое влияние в соседней Венесуэле – где она действует как откровенно провластное военизированное формирование, поддерживающее "боливарианский" режим Николаса Мадуро. И поэтому ее бойцы, которых насчитывается уже не менее 6 тысяч, все больше нуждаются в оружии, особенно высокотехнологичном, современном и тяжелом.

В конце прошлой недели, например, ВМС Колумбии захватили у побережья Карибского моря принадлежавший наркокартелям и ELN беспилотный надводный аппарат (БНА), оснащенный антенной спутниковой связи Starlink. Наркотиков на борту не нашли – преступники проводили тестовый запуск. По оценкам правоохранительных органов, такой аппарат может перевозить по морю до полутора тонн наркотиков.

В самом начале 2025 года на северо-востоке Колумбии вблизи венесуэльской границы по инициативе ELN начались ожесточенные боестолкновения с другими местными повстанческими группировками и криминальными бандами, в основном вызванные переделом рынка наркотиков и стремлением их всех взять под контроль массовые потоки беженцев, покидающих Венесуэлу. В результате этих боев тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, а напряженность в отношениях между Колумбией и Венесуэлой еще больше усилилась.

В уголовном деле, которое слушается в штате Виргиния, сторона обвинения подчеркивает, что ELN нескрываемо стремится к насильственному свержению законного правительства Колумбии, все чаще совершая похищения, теракты, взрывы и жестокие нападения на мирных жителей для достижения своих целей.

В деле пока трое главных обвиняемых – их зовут Антуан "Тони" Кассис, Алирио Рафаэль Кинтеро и Висам Нагиб Херфан-Окде. Во главе всей операции стоял Кассис, больше известный как "Тони" – крупный ливанский наркоторговец, долгие годы имевший тесные связи в Дамаске при Башаре Асаде, и сохранивший их и после падения режима. В суд в Виргинии его доставили из Кении, где он был арестован в феврале по ордеру, выданному Интерполом. В США ему предъявлены обвинения в "наркотерроризме" и сговоре с целью оказания финансовой и материальной поддержки иностранной террористической организации (Госдепартамент США давно включил ELN в такой список).

Обвинительное заключение связывает "Тони" Кассиса с глобальной сетью по отмыванию денег со штаб-квартирой в Ливане. Члены этой преступной организации, как утверждается, сотрудничали с ELN, а также с наркокартелем "Синалоа" в Мексике. Весной прошлого года, заявляют американские прокуроры, Кассис и его партнеры, Кинтеро и Херфан, заключили сделку, чтобы обеспечить Армию национального освобождения Колумбии разными вооружениями, которые будут оплачиваться кокаином. Кассис потом собирался, вместе с рядом более или менее скрывающихся теперь бывших асадовских командиров, распространять латиноамериканские наркотики на всем Ближнем Востоке.

У бывших чиновников и генералов Башара Асада также имеется немалый личный опыт организации наркобизнеса. К концу своего существования свергнутый режим успешно сумел превратить Сирию в так называемое "наркогосударство", вышедшее на первое место в мире по производству химически родственного амфетамину фенитиллина (также называемого каптагоном или биокаптоном).

Подпольный экспорт этого тяжелого синтетического психостимулятора (до 2025 года более 80 процентов мировых поставок), называемого еще "наркотиком джихадистов" (он вызывает агрессивную эйфорию и снижает восприимчивость организма к боли и лишениям), приносил правительству Асада до 90 процентов всех иностранных валютных поступлений, а именно – не менее 57 миллиардов долларов в год, по оценкам ЦРУ и Агентства по борьбе с наркотиками (DEA) США.

Примечательно, что курировал всю государственную наркоторговлю в Сирии имеющий репутацию жестокого психопата Махер Асад – младший брат свернутого сирийского диктатора, бывший командующий элитной 4-й бронетанковой дивизией сирийской армии. В декабре 2024 года, за день до падения Дамаска, Махер Асад на вертолете через Ирак сбежал в Россию. Но большинство его приближенных остались в Сирии – вместе с накопленными деньгами, богатым опытом и налаженными по всему Ближнему Востоку связями в криминальном мире.

Второй главный обвиняемый по расследуемому в штате Виргиния делу, латиноамериканец Алирио Рафаэль Кинтеро, постоянно находившийся в разъездах между Колумбией и Мексикой, занимался в преступной организации трансграничным отмыванием денег, полученных от сделок с оружием и кокаином, в том числе переводом больших сумм в криптовалюту, и другими нелегальными финансовыми операциями и платежами.

Его обвиняют, в том числе, в отправке криптовалюты на электронные кошельки в Соединенных Штатах, принадлежащие его напарнику Висаму Нагибу Херфану-Окде, имеющему смешанное ливанско-африканско-креольское происхождение. Он также работал в Колумбии в контакте с ELN. Позднее Херфан иногда вновь конвертировал их в наличные – в частности, для вербовки частных пилотов в Гане и в Марокко, владеющих маленькими самолетами, опять-таки для перевозок по миру наркотиков и оружия – преступники, помимо морских путей, использовали также и воздушные.

Вся эта схема, начавшая работать в апреле 2024-го, продолжила действовать вплоть до февраля нынешнего года. По словам американских прокуроров, даже после свержения Асада в минувшем декабре у "Тони" Кассиса оставался полный доступ к арсеналам оружия, "ранее поставленному в Сирию иностранными правительствами, включая Россию и Иран".

В Кении, где он был арестован, Кассис встречался с неким эмиссаром ELN, чтобы заключить очередную сделку – об отправке в сирийскую Латакию из колумбийского порта Санта-Марта того самого грузового контейнера, якобы полного фруктов. Но на самом деле в контейнер колумбийские повстанцы собирались погрузить полтонны чистого кокаина.

В обвинительном заключении, поданном в суд Виргинии в марте, не уточняется, когда именно состоялась их встреча. В целом пока неясно, сколько сирийского оружия уже было, возможно, обменяно на латиноамериканский кокаин, сколько длилась деятельность всей этой транснациональной преступной группировки, и как именно она была выявлена и пресечена. Эта информация пока засекречена.