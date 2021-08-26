Адвокат Фургала: в "Лефортово" из камер арестантов убрали столы

В Москве администрация следственного изолятора "Лефортово" убрала из камер обвиняемых столы, которые они использовали в том числе для приема пищи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Михаила Карапетяна, адвоката бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

По словам адвоката, это произошло после прокурорской проверки. Сергей Фургал вынужден есть буквально на коленях, рассказал Карапетян.

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил , что администрация СИЗО "Лефортово" запретила заключенным спать днём. При этом арестанты могут лежать на кровати и закрывать глаза. Заключенным также запретили брать на прогулку питьевую воду и перестали транслировать новости по радио.

Вместо новостей, по словам Фургала, в СИЗО постоянно работает радиостанция классической музыки "Орфей", рассказал адвокат. Сотрудники ФСИН отслеживают соблюдение новых правил через видеокамеры, добавил он.