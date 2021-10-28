Адвокат Иван Павлов, уехавший за границу, объявлен в розыск 

Один из создателей адвокатского объединения "Команда 29", адвокат Иван Павлов объявлен российскими властями в розыск по делу о разглашении тайны следствия.

Павлов сообщил агентству "Интерфакс", что это произошло ещё 20 сентября, однако узнал об этом он только сейчас, поскольку ни его самого, ни его представителей с июля не вызывали к следователю.

"При этом моё местонахождение установить несложно – достаточно мне позвонить", – резюмировал адвокат, не уточнив, в какой именно розыск его объявили – федеральный или международный.

Уголовное дело против Ивана Павлова было возбуждено в апреле. По версии ФСБ, адвокат незаконно передал для дальнейшей публикации постановление о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении журналиста и сотрудника "Роскосмоса" Ивана Сафронова, а также сообщил о существовании секретного свидетеля по делу.

Павлов, который специализируется на делах о госизмене, шпионаже и экстремизме, вину отрицает. По его мнению, он сообщал СМИ о фактах нарушения закона в отношении Сафронова.

В июле созданное Павловым адвокатское сообщество "Команда 29", которым он руководил, прекратило свою работу, поскольку было признано российскими властями "нежелательной организацией". В заявлении "Команды" говорилось, что в условиях изменений в Уголовном кодексе, которые вступили в силу в июле, "продолжение деятельности создаёт прямую и явную угрозу безопасности большого числа людей" и что правозащитники "не могут игнорировать этот риск".

В сентябре Иван Павлов сообщил, что уехал за границу из-за невозможности продолжать профессиональную деятельность в России.