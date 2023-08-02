Адвокат активиста нашёл его в психиатрическом отделении

Адвокат осуждённого на шесть лет колонии строгого режима антивоенного активиста Ивана Кудряшова обнаружил своего подзащитного в психиатрическом отделении в обездвиженном состоянии в областной больнице ФСИН в Торжке в Тверской области. Об этом сообщает правозащитный проект "Зона солидарности".

Максим Харченко не смог выяснить диагноз, который поставили Кудряшову, а также чем его "лечат", так как врачей в больнице во время визита адвоката не оказалось.

Активиста неожиданно вывезли из тверского СИЗО 27 июля. Конвоиры заявили юристу, что Кудряшова поместили в психиатрическое отделение из-за якобы неадекватного поведения. Они утверждают, что его приходится держать связанным, так как он становится буйным и может причинить себе вред.

Ивана Кудряшова госпитализировали в больницу ФСИН на десятый день после выхода из 40-дневной голодовки. Он объявил её в знак протеста после того, как начальник тверского СИЗО отказался принять его, чтобы обсудить вопросы соблюдения прав заключенного. После обещания прокурора выполнить его законные требования Кудряшов прекратил голодовку.