Адвокат активиста нашёл его в психиатрическом отделении

Адвокат осуждённого на шесть лет колонии строгого режима антивоенного активиста Ивана Кудряшова обнаружил своего подзащитного в психиатрическом отделении в обездвиженном состоянии в областной больнице ФСИН в Торжке в Тверской области. Об этом сообщает правозащитный проект "Зона солидарности".
Максим Харченко не смог выяснить диагноз, который поставили Кудряшову, а также чем его "лечат", так как врачей в больнице во время визита адвоката не оказалось.
Активиста неожиданно вывезли из тверского СИЗО 27 июля. Конвоиры заявили юристу, что Кудряшова поместили в психиатрическое отделение из-за якобы неадекватного поведения. Они утверждают, что его приходится держать связанным, так как он становится буйным и может причинить себе вред.
Ивана Кудряшова госпитализировали в больницу ФСИН на десятый день после выхода из 40-дневной голодовки. Он объявил её в знак протеста после того, как начальник тверского СИЗО отказался принять его, чтобы обсудить вопросы соблюдения прав заключенного. После обещания прокурора выполнить его законные требования Кудряшов прекратил голодовку.
- 21 июня военный суд приговорил активиста из Твери Ивана Кудряшова к шести годам колонии сторогого режима по делу о подготовке поджога военкомата. По решению суда, Кудряшов проведёт два года и шесть месяцев в тюрьме, остальную часть срока в колонии.
- По версии следствия, Кудряшов собирался поджечь военкомат в знак протеста против мобилизации. Он был арестован 30 сентября прошлого года. По словам Кудряшова, признательные показания он подписал под пытками, а бутылки с зажигательной смесью ему подкинули при задержании. Следственный комитет по Тверской области отказался возбуждать уголовное дело о пытках.
- Кудряшов до своего ареста устраивал акции протеста против российского вторжения в Украину.
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