Адвокат Навального не пришёл в суд, с ним нет связи

Оппозиционер Алексей Навальный узнал об аресте трёх своих адвокатов - Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина - перед началом судебного заседания по иску ФСИН к нему в понедельник. Об аресте защитников Навальному сообщили журналисты, - пишет "Медиазона". Ещё один адвокат Навального, об аресте которого не сообщалось, Александр Федулов, не пришёл в суд, с ним нет связи.

Кобзев, Липцер и Сергунин были задержаны 13 октября, позднее суд отправил их в СИЗО. Они стали обвиняемыми по уголовному делу по делу об участии в экстремистском сообществе - таким сообществом власти считают штабы Навального и созданный им Фонд борьбы с коррупцией. Дело напрямую связано с профессиональной деятельностью адвокатов - следствие подозревает их в том, что они "обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, который тем самым продолжил осуществлять функции его лидера и руководителя", находясь в колонии.

Суд по иску ФСИН к Навальному о судебных издержках начался в понедельник в Ковровском городском суде, Навальный присутствовал на заседании по видеосвязи из колонии, где он содержится. Адвокат Федулов, однако, не явился в суд, в связи с чем Навальный обратился с ходатайством о его переносе. Судья Дмитрий Самйлов сказал, что новостей об аресте адвоката Федулова пока нет. При этом он уточнил, что суд не смог с ним связаться, у него выключен телефон. О том же сообщила в соцсетях команда Навального.

"Адвокатом я обзаведусь, только когда какой-нибудь адвокат ко мне придёт, но с учетом того, что их арестовывают направо и налево, я думаю, что ко мне никто и не придёт", - резюмировал в суде Навальный. Журналисты сообщили ему, что ещё один его адвокат, Ольга Михайлова, сейчас за границей. Вадим Кобзев также был его действующим адвокатом, а Сергунин и Липцер, как сообщается, уже с ним не работали.

По словам сторонников Навального, дело против его адвокатов может быть связано с предстоящим переводом оппозиционера в колонию особого режима и попыткой полностью изолировать его от мира.

Статья о создании экстремистского сообщества – один из пунктов обвинения по последнему делу Навального. По нему суд приговорил политика к 19 годам колонии особого режима.