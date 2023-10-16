"Такого не было даже при Брежневе". Блогеры об арестах адвокатов

В пятницу Басманный суд Москвы арестовал на два месяца троих адвокатов Навального.

Дарья Корнилова

Адвокатов Алексея Навального: Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера задержали в качестве подозреваемых в участии в деятельности экстремистского сообщества. Вероятно, сегодня им выберут меру пресечения. Вадима Кобзева задержали на съемной квартире в Коврове, где находится ИК-6, в которой отбывает наказание Алесей Навальный. Политик о задержании своего адвоката узнал от корреспондента SotaVision на суде. Судья при этом удивился, отчего адвокат не позвонил и не сообщил о своем задержании.

Адвокат московской коллегии «Далет» Светлана Давыдова, представляющая интересы Даниэля Холодного, сообщила, что в коллегии проходит обыск. В эту же коллегию входит адвокат Ольга Михайлова, которая защищает Алексея Навального. Ольга Михайлова находится за пределами России.

Upd. Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер отправлены в СИЗО до 13 декабря. По версии следствия, они, «используя свой статус при оказании юридической помощи для доступа в исправительное учреждение, обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным А.А., который тем самым продолжил осуществлять функций лидера и руководителя экстремистского сообщества при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности», ч. 2 ст. 282.1 УК РФ.

Илья Шепелин

Гениальный разговор сегодня был в суде у Навального, где процесс не начинался, потому что ПОЧЕМУ-ТО не приезжали адвокаты. Дальше кто-то из журналистов в зале суда сказал, что адвокатов с утра забрали полицейские

Навальный:

– Господин судья, боюсь, нам придется перенести заседание, потому что, как стало известно, адвокаты не явятся. Их с утра задержали

Судья:

– (пауза) Так… А вопрос такой по [адвокату] Кобзеву… Мы же когда вчера завершали заседание после 16:00... Значит… Эээ… Он-то что позвонить не мог?? Предупредить, что [сегодня не придет]???

:))

Нормально так судья – простой человек) Работает на уголовных делах в России и думает, что людей за неделю информируют о грядущем задержании и пунктуально указывают время. А потом не изымают телефоны — и дают позвонить по работе и классному руководителю детей в школу, сантехнику и судье Самойлову предупредить, что сегодня они будут у другого судьи в гостях, который их собирается арестовать

В тот же день суд в Крыму арестовал адвоката Алексея Ладина, защищающего крымско-татарских активистов и пленных украинцев. Всех четверых задержанных адвокатов обвиняют по делам, связанным с экстремизмом.

Павел Каныгин

Сегодня «суд» арестовал адвокатов Алексея Навального: Вадима Кобзева, Игоря Сергунна. И Алексея Липцера, моего лучшего друга.

С Лешей Липцером мы знакомы с 17 лет, когда оба оказались на форуме фанатов Гарри Поттера. Леша — москвич, из известной семьи адвокатов и правозащитников, а я только приехал в Москву, поступил в МГУ и стажировался в «Новой». На фан-форуме мы занимались тем же, что сейчас делает молодежь: собирались на вписках, обсуждали кино, музыку, тусовались в Питере. А Поттер — ну, вот просто был такой объединяющий нас повод. А еще, может быть, был образ мечты и ощущение цельности жизни, когда понятно, за что борешься, и в конце происходит чудо.

Мы вместе снимали квартиры, ездили на отдых, планировали будущее. Соревновались, кто первым купит новый айфон, потом машину, кто первым заплатит за пиво для всех в баре… У кого первого появятся дети. Ну, здесь я его, конечно, обскакал.

Мы оба росли без отцов, и в общем, неудивительно, что стали трудоголиками. Он как адвокат, а я как репортер-расследователь.

Политические дела к нему пришли не сразу. Самое первое из громких — дело Дадина, где Леша с коллегами добился пересмотра дела в Конституционном суде и даже компенсации для своего клиента.

Другое важное дело — сестры Хачатурян, где долго и непросто, но удалось развернуть следствие: сначала власти хотели посадить девушек за убийство отца и не хотели признавать, что он годами их насиловал.

Упорство, с которым Липцер вцеплялся в дела было невероятным. Близкие знают, насколько он упрям и не отступается от того, во что верит, впиваясь в дела бульдожьей хваткой. Вкупе с его мальчишеской внешностью это всегда производило обманчивый эффект.

В 2000–х мы шутили: кого из нас первым закроют по политическому делу. Тогда это еще было смешно. И сходились мы всегда на том, что первым буду я. А Липцер будет меня защищать.

Но все вышло не так. И даже не наоборот.

Липцер всегда знал и знает, за что борется. Просто не случилось чуда. Пока.

Но я буду над этим работать, Леш. Обещаю. До скорого, друг.

Дмитрий Гудков считает, что таким образом власти хотят окончательно отрезать Навального от мира.

Спецоперация по зачистке связей Алексея Навального с миром.

Подготовка к его особому режиму.

Адвокаты отправляются под арест, чтобы больше постоянных свиданий не было, а изоляция стала полной.

Адвокаты были той последней ниточкой, которая связывала политзаключенных – и одного конкретного – с реальностью.

Вот и смысл сегодняшних обысков, другого нет.

И три новых заложника – адвоката.

Моя искренняя поддержка всем политзаключенным!

По мнению Ольги Романовой и других оппозиционеров и правозащитников всё ещё хуже и это атака не на Навального, а на всех независимых адвокатов России и на право обвиняемых на защиту.

Аресты адвокатов Навального - Кобзева, Липцера, Сергунина, и арест крымского адвоката Ладина, который защищал украинских пленных и политзаключенных - это больше, чем арест.

Это означает, что в опасности и другие адвокаты, которые честно продолжают делать своё дело. Это означает, что у большинства политических, да и у украинцев тоже, будь то военнопленные или гражданские похищенные, будут адвокаты "от следствия" - в лучшем случае никакие, а скорее враги подсудимого.

Но не будет их и у всех остальных. С чего вы взяли, что хорошие адвокаты перейдут на более спокойные дела и там будут честно работать. Ключевое слово - честно, то есть выполнять свой долг. Если можно надавить по политике, то почему нельзя надавить на экономике или хоть в авторском праве, хоть в семейном, хоть где еще.

Это конец адвокатуры? Нет, не конец. Я продолжаю общаться и работать каждый день с прекрасными адвокатами, которые занимаются российскими кейсами в разных международных судах. Там, где могут. И остаются пока еще адвокаты в России, которые работают "в поле", рядом со своими подзащитными, но таких всё меньше. И будет еще меньше. И защита, даже бытовая, становится практически недоступной.

Люди, мне кажется, не поняли, что арест адвокатов лишает защиты не Навального, а и всех остальных тоже. Всех.

Павел Стулов

Если адвокатов Навального обвиняют в том что они члены экстремистского сообщества, то выделенные им адвокаты тоже становятся членами экстремистского сообщества, соответственно адвокаты выделяемые адвокатам адвокатов Навального тоже становятся членами экстремистского сообщества.

Если продолжать дальше то весь адвокатский корпус России перетечёт в экстремистское сообщество.

Может тогда вообще адвокатский корпус отменить от греха подальше?

Сергей Васин

Арест адвокатов Навального по моему личному мнению может означать лишь одно, — у нас в России больше нет закона. Есть лишь беспредельное беззаконие. Есть беспрекословно-услужливое исполнение любой прихоти от желания власти, всей, теперь уже к сожалению бывшей, судебно-правовой системы..

Кирилл Гончаров

Профессия уничтожена одним решением.

Я не драматизирую и не преувеличиваю, вот увидите.

Пункт 4 части 1 статьи 24 УК РФ говорит, что уголовное дело не возбуждается или прекращается в случае смерти подозреваемого.

Владимир Пробежий

Любопытный казус случился сегодня. Троих адвокатов Навального посадили за участие в экстремистском сообществе.

Всё логично. Суд ведь признал Навального экстремизмом? Признал. Эти адвокаты защищали Навального? Защищали. Значит, одна шайка-лейка. Еще и одобрение экстремизма пришьют.

Надеюсь, на одном Навальном процесс не остановится, и всех вообще адвокатов станут сажать.

Тут ведь открываются широкие перспективы продвижения по службе.

Судите сами: одно дело, посадить Васю по тупой бакланке, и совсем другое дело, если с адвокатом. Тут уже и ОПГ, и по предварительному сговору... На одних только квартальных премиях за раскрытие особо тяжких можно без всяких взяток приобрести автомобиль "Москвич". Новая модель!

Правозащитница Ирина Яценко напоминает, что преследование адвокатов нынешними российскими властями началось не в пятницу.

Уголовное дело на адвоката - это из разряда, когда пришли за мной, не осталось никого, кто выступил бы против. За адвокатами приходили и раньше, и всегда находились функционеры от профессии, готовые объяснить коллегам, что не всё так однозначно. Не надо было Дмитрию Талантову выступать со своим мнением по Украине, оно никого не интересует. Илья Новиков вообще предатель. Адвокаты по делу Аэрофлота охреневшие барыги, и вообще негоже считать чужие гонорары, это дело следователя. Михаил Беньяш? Ну, безбашенный же, что тут обсуждать? Диана Ципинова не безбашенная, и даже дело прекратили. Но не потому, что адвокатское сообщество дружно заступилось за коллегу, а скорее вопреки, ведь там тоже "не всё так однозначно".

А сегодня - буквально! - участие в экстремистском сообществе, потому что подзащитный осужден за экстремизм.

И вообще, это же был вопрос времени: когда адвокатов начнут сажать исключительно за то, что они не соглашаются с обвинением?

А дальше вопрос к адвокатскому сообществу: не всё так однозначно или всё-таки забастовка?

О том же пишет адвокат Евгений Ступин

Вчера Басманный суд Москвы («басманное правосудие» в действии) арестовал 3 адвокатов Алексея Навального: Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера. Одновременно на 14 суток арестован тюменский адвокат Алексей Ладин, также работавший по политическим делам.

18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ СТУПИНЫМ ЕВГЕНИЕМ ВИКТОРОВИЧЕМ

Вадим Кобзев (на фото) – многодетный отец, я с ним познакомился, когда в июле этого года ездил на допрос в колонию по делу Алексея Навального. Игорь Сергунин – вдовец, один воспитывающий ребенка. У Алексея Липцера 2 летний ребенок. Им вменяют участие в экстремистском сообществе. Якобы они передавали от Навального указания его сообщникам.

Надо понимать, что все бумаги адвокатов по делу Навального тщательно досматриваются перед входом на свидание с подзащитным и при выходе. Я ощутил это на себе. Заходил в колонию к Навальному с книжкой Ленина, предполагал длительное ожидание допроса, потому взял чтение. Эту книгу несколько раз перешерстили, отсканировали металлодетектором и просмотрели каждую страницу. По обычным делам такого не происходит. Мало того, при диалоге адвокатов и Навального всегда присутствовал сотрудник ФСИН (в нарушение закона), то есть, даже теоретически у Навального не было возможности передавать какие-то указания.

Дело подчеркнуто политическое, направленное на полную изоляцию Алексея Навального перед мартовским переназначением Путина еще на 6 лет. Но самое страшное сейчас другое - аресты, заключения под стражу и избиения адвокатов окончательно становятся нормой.

Ранее:

- адвоката Диану Ципинову обещали «пустить по кругу» полицейские в Кабардино-Балкарской республике;

- адвокат Михаил Зломнов был подвергнут обыску за стишок про ФСБ;

- адвокаты Ивана Сафронова либо признаются иноагентами, либо преследуются в уголовном порядке;

- адвоката Мансура Гильманова положили в пол в здании полиции в Москве;

- адвоката Тимура Идалова посадили в СИЗО за угрозы, которые почудились прокурору;

- адвокат Алексей Немов был избит в Чечне при следовании на оглашение приговора подзащитной.

Случаи недопуска адвокатов к подзащитным вообще не поддаются подсчету (знаю по личному опыту), человек после этого остается с системой один на один.

Проблема стала системной и представляет угрозу для граждан. Опасаясь за свои свободу и здоровье, адвокаты теперь не смогут по-настоящему самоотверженно защищать страдающих от вседозволенности системы. И в основном речь не про политзаключенных, а про тех, кто оказался не в том месте, не в то время, а полиции нужны «палки» по раскрытию.

Поддерживаю предложения некоторых коллег об объявлении всероссийской забастовки адвокатов на неделю, чтобы парализовать работу следственных органов и судов и заставить их решать проблему безопасности адвокатов. Требую от Федеральной палаты адвокатов, наконец, принять реальные действия для защиты защитников.

Самого Ступина в июне 2023 объявили иноагентом.

О том же пишет и адвокат Николай Полозов, раньше защищавший Навального, а теперь помогающий искать и освобождать украинских военнопленных.

Задержание и обыски адвокатов Алексея Навального и задержание адвоката Алексея Ладина в Крыму (защищавшего украинских политзаключенных и военнопленных) это очередное новое днище, пробитое рейхом.

Это было ожидаемо (особенно после прессинга адвокатов в Крыму, ареста адвоката Талантова, нападения на адвоката Немова в Чечне, возбуждения дела о госизмене против адвоката Новикова).

Но все равно выглядит тупой злобной дикостью, перенятой у соседнего диктатора Лукашенко.

Коллегам - сил!

Илья Вайцман

Что сегодня произошло в РФ? Там было публично объявлено о запрете на адвокатскую помощь политическим заключенным в частности и адвокатуру по уголовным делам во-об-ще.

Задержание Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина, адвокатов Алексея Навального и уже предъявление обвинения по ст.282.1 (вероятнее всего п.2?) Игорю Сергунину с "просьбой к суду" посадить его в СИЗО - означает, что с этого момента всех адвокатов (Ну, не всех, конечно... Тех кто "мешает следствию", по мнению следствия, или садистам из ФСИН - по мнению садистов из ФСИН) - будут обвинять в соучастии в преступлениях, в которых обвиняются их клиенты. Простенько и очень удобно.

Адвокаты политзаключенных будут обвинены в "экстремизме", "терроризме" и прочем, адвокаты обвиняемого в убийстве - пойдут как соучастники убийства, адвокаты, защищающие обвиняемых в изнасилованиях или мошенничестве - как соучастники изнасилования и мошенничества, соответственно. В этих условиях честно исполнять обязанности адвоката становится просто опасно. Понятно, при этом, что подментованным "адвокатам по назначению" ничего не грозит, когда они уговаривают клиента: "признайся, тебе скидка выйдет") и не читая подписывают любые фальшивки следствия.

Что делать в такой ситуации я, признаться, не знаю. Честная адвокатура объявила бы забастовку, как минимум, парализовав все "законные" процедуры "следствия" и "судов", но учитывая количество "ушедших в адвокатуру" ментов, которые бастовать, конечно, не будут - затея пустая...

Короче, все очень и очень плохо.

Эльвира Вихарева

Адвокатов Навального отправят под арест. Это не новое слово – помним дело Ивана Сафронова.

Не будем страдать рыбьей памятью: она у нас куда лучше.

Когда пришли за всеми, остались адвокаты и журналисты. Логично, что пришли и за ними.

И за адвокатами сегодня – уже окончательно.

Защищать политических нельзя.

Полная изоляция и гражданская казнь – вот то, что приготовила власть своим противникам.

Дошли до обысков в адвокатской конторе «Далет», у Ольги Михайловой, до которой пока не дотянулись.

Все настолько понятно, что дальше нечего и говорить.

Действовать в легальном поле больше нельзя, остались подполье и эмиграция.

Все такое вкусное… Вы что выбираете?

Николай Подосокорский

В общем и на адвокатуре можно ставить крест. Защищаешь политзаключенных как эксперт со стороны защиты? Будешь уволен, как лингвист Светлана Друговейко-Должанская. Защищаешь политзеков как адвокат? Будешь посажен как экстремист.

Андрей Лошак пишет, что подобного не было и в советское время

Вчера арестовали трех адвокатов Навального. Обвинили в участии в экстремистком сообществе за то, что передавали письма своего подзащитного на волю.

До ареста адвокатов диссидентов не доходил даже КГБ. Путин хочет мучить Алексея в полной тишине, чтобы ничто не мешало ему упиваться местью. Какая же это все свинцовая мерзость

Было, напоминает Дмитрий Сотников, только не в 1970-е, а в 1930-е.

Станислав Дмитриевский

Троих адвокатов Навального после обысков задержали как подозреваемых. Цель ясна - создать для Алексея режим полной изоляции и запугать российское адвокатское сообщество, отбив у его представителей всякую охоту защищать кого-либо по политически мотивированным делам. Такого себе не позволял даже дорогой Леонид Ильич. Время в России идет вспять. Станцию "Застой" уже миновали, уверенно движемся в направлении Большого Террора.

Анатолий Несмиян

Вчерашний арест адвокатов Навального становится новой точкой в развитии террора в стране. Ранее тренировали журналистов: за освещение тех или иных событий с неугодными формулировками можно было попасть под статью об оправдании терроризма или экстремизма. Теперь адвокаты, защищающие неугодных власти лиц, приравниваются к пособникам экстремистов и террористов просто по факту исполнения ими своих должностных обязанностей. То, что ранее адвокат был каналом коммуникации клиента с окружающим пространством, теперь стало уголовно наказуемым деянием. Это, конечно, абсурд, но в нашей стране абсурд давно стал нормой.



Террор - штука такая, которая может только расширяться. Террористический Голем проявляет все основные признаки квази-жизни: он не может прекратиться (борьба за существование Голема) и он должен «питаться» - то есть, область применения террора постоянно растёт. В случае с адвокатами это демонстрируется самым прямым образом.



При этом для террористического государства террор как метод управления решает только одну задачу: он должен распространять страх перед бессистемным и абсолютно бессмысленным насилием. Люди, которые не боятся, для такого государства являются преступниками самим фактом того, что они его не боятся. Любые попытки уйти из-под пресса насилия рассматриваются исключительно как умысел в совершении преступления. Угрозы Володина или других официальных лиц в адрес уехавших за рубеж (а значит, отказавшихся бояться государственного насилия) лучше всего показывают, что эти люди для режима враги - они посмели принять решение. И даже неважно какое, важно, что они проявили самостоятельность и ушли из-под управления ими.



Будь Россия не очень большим международным субъектом, террористическое управление могло бы длиться десятилетиями. Но мы большие. Страна очень неравномерно развита, внутри страны огромное число противоречий, которые под действием террора только усугубляются. Поэтому насилие удерживает режим от краха только в ситуации, когда оно непрерывно нарастает. Но у этого процесса всегда есть предел - ресурсные возможности режима. Они исчерпаемы, и тогда разные части общей структуры используют террор в борьбе за сокращающийся ресурс. Рано или поздно, но это приводит к обвалу. В какой форме, совершенно неважно.



Пока же мы на этапе роста насилия, причем повторюсь - оно становится все менее осмысленным и полностью бессистемным. Что само по себе говорит о конечности террора, который может иметь рациональный смысл только в одном случае - когда требуется решить четко осмысленную задачу. Сейчас таких задач нет, а режим решает для себя только вопрос выживания, а точнее - продления существования. Других задач у него уже давно нет.