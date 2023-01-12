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Адвокат: Навальному начали давать лекарства после письма врачей 

Алексей Навальный в колонии 

Заболевшему в колонии гриппом Алексею Навальному начали выдавать антибиотики и две дополнительные кружки кипятка в день, сообщил адвокат оппозиционера Вадим Кобзев. По его словам, состояние Навального "перестало ухудшаться". При этом лекарства, купленные соратниками заключённого, передать по-прежнему не удаётся.

Кобзев связал минимальную медицинскую помощь, которую начал получать его подзащитный, с открытым письмом российских врачей в защиту Навального. "Оно явно имело эффект, но пока классический фсиновский – все жутко забегали и засуетились, температуру мерят под видеорегистратор, но больше ничего не происходит", – рассказал адвокат.

10 января российские медики обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить издевательства над оппозиционером Алексеем Навальным, состояние которого начало резко ухудшаться, и которого в десятый раз за время его заключения отправили в штрафной изолятор, где по сути можно только стоять и сидеть. Также авторы письма потребовали допустить к Навальному гражданских врачей, а при наличии показаний - госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения.

На сегодняшний день письмо подписали свыше 600 врачей.

  • Во владимирской колонии строгого режима Навальный находится с июня 2022-го года. Сначала оппозиционеру заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше", а затем судили по делу о клевете на ветерана (приговорили к штрафу) и по делу о мошенничестве и оскорблении судьи (приговорили к девяти годам колонии). В данный момент против Навального возбуждено ещё несколько уголовных дел.

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