Адвокат: Навальному начали давать лекарства после письма врачей 

Заболевшему в колонии гриппом Алексею Навальному начали выдавать антибиотики и две дополнительные кружки кипятка в день, сообщил адвокат оппозиционера Вадим Кобзев. По его словам, состояние Навального "перестало ухудшаться". При этом лекарства, купленные соратниками заключённого, передать по-прежнему не удаётся.

Кобзев связал минимальную медицинскую помощь, которую начал получать его подзащитный, с открытым письмом российских врачей в защиту Навального. "Оно явно имело эффект, но пока классический фсиновский – все жутко забегали и засуетились, температуру мерят под видеорегистратор, но больше ничего не происходит", – рассказал адвокат.

10 января российские медики обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить издевательства над оппозиционером Алексеем Навальным, состояние которого начало резко ухудшаться, и которого в десятый раз за время его заключения отправили в штрафной изолятор, где по сути можно только стоять и сидеть. Также авторы письма потребовали допустить к Навальному гражданских врачей, а при наличии показаний - госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения.

На сегодняшний день письмо подписали свыше 600 врачей.