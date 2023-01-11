Больного Алексея Навального отказываются перевести в медсанчасть

В социальных сетях осуждённого оппозиционного политика Алексея Навального сообщается, что администрация колонии отказалась переводить его в медсанчасть. Свой отказ сотрудники ФСИН объяснили тем, что в медсанчасти много больных гриппом, и политик может там заразиться. Между тем у Навального уже неделю держатся температура и кашель, повышено давление. Его адвокат Вадим Кобзев сказал, что в колонии отказались принимать лекарства, которые он хотел передать заключённому.

11 января соратники Навального сообщили, что тот попросил отложить судебное заседание по очередному иску к колонии из-за плохого состояния здоровья. Он обратил внимание ответчика - администрации колонии - на то, что ему не оказывают медицинской помощи, притом что его сокамерника забирают в медсанчасть регулярно.

Жена политика Юлия Навальная у себя в инстаграме обратилась к врачебному персоналу ИК-6. Она отмечает, что в ШИЗО больному человеку с температурой в течение дня запрещается лежать и что ему "специально ухудшают условия содержания". "Вы люди вообще? Что у вас происходит в голове, как вы живёте, радуясь, что специально заразили человека, не лечите его и не передаёте лекарства?" - спрашивает Навальная.

О своей болезни Навальный сообщил семье в письме от 2 января. Он предполагает, что его сокамерника специально забирали на сутки в медсанчасть и возвращали нездоровым, чтобы заразить и Навального.

10 января российские врачи обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить издевательства над Алексеем Навальным, допустить к нему гражданских врачей и при необходимости госпитализировать. К вечеру среды письмо подписали около 500 специалистов.