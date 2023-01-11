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Больного Алексея Навального отказываются перевести в медсанчасть

В социальных сетях осуждённого оппозиционного политика Алексея Навального сообщается, что администрация колонии отказалась переводить его в медсанчасть. Свой отказ сотрудники ФСИН объяснили тем, что в медсанчасти много больных гриппом, и политик может там заразиться. Между тем у Навального уже неделю держатся температура и кашель, повышено давление. Его адвокат Вадим Кобзев сказал, что в колонии отказались принимать лекарства, которые он хотел передать заключённому.

11 января соратники Навального сообщили, что тот попросил отложить судебное заседание по очередному иску к колонии из-за плохого состояния здоровья. Он обратил внимание ответчика - администрации колонии - на то, что ему не оказывают медицинской помощи, притом что его сокамерника забирают в медсанчасть регулярно.

Жена политика Юлия Навальная у себя в инстаграме обратилась к врачебному персоналу ИК-6. Она отмечает, что в ШИЗО больному человеку с температурой в течение дня запрещается лежать и что ему "специально ухудшают условия содержания". "Вы люди вообще? Что у вас происходит в голове, как вы живёте, радуясь, что специально заразили человека, не лечите его и не передаёте лекарства?" - спрашивает Навальная.

О своей болезни Навальный сообщил семье в письме от 2 января. Он предполагает, что его сокамерника специально забирали на сутки в медсанчасть и возвращали нездоровым, чтобы заразить и Навального.

10 января российские врачи обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить издевательства над Алексеем Навальным, допустить к нему гражданских врачей и при необходимости госпитализировать. К вечеру среды письмо подписали около 500 специалистов.

  • Алексей Навальный перед Новым годом был в 10-й раз помещён в штрафной изолятор и, таким образом, встретил 2023-й год в ШИЗО.
  • Во владимирской колонии строгого режима ИК-6 Навальный находится с июня 2022 года. Назначать дополнительные наказания ему стали после того, как в августе он объявил о создании профсоюза заключённых и стал оспаривать условия своего содержания. Среди поводов, по которым Навального отправляли в ШИЗО, были расстёгнутая пуговица, отказ мыть забор, отсутствие куртки, нецензурная лексика, умывание не по распорядку.

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