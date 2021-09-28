Адвокат Пичугина опроверг информацию о сделке с Генпрокуратурой

Адвокат бывшего главы отдела внутренней экономической безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексея Пичугина опроверг информацию о том, что его клиент заключил досудебное соглашение с Генеральной прокуратурой России, чтобы досрочно выйти на свободу. Дмитрий Харламов в разговоре с журналистами издания "Коммерсантъ" назвал ранее подобную информацию "бредом".

По словам юриста, подобные соглашения заключаются только с подозреваемыми или обвиняемыми, а не с уже осужденными, которым назначено наказание. Харламов также опроверг информацию о том, что он выступал посредником в переговорах Пичугина с некими высокопоставленными сотрудниками Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

Адвокат отказался рассказать журналистам о том, планирует ли его клиент пытаться выйти на свободу, объяснив это тем, что дал "подписку следователю". Харламов также не стал пояснять, на какое уголовное дело распространяется эта подписка, и почему на него следствием были наложены некие обязательства.

"Коммерсантъ" сообщает со ссылкой на источник близкий к расследованию уголовного дела Пичугина, что бывший глава отдела внутренней экономической безопасности ЮКОС мог рассказать ФСИН о неизвестных ранее следствию преступлениях, которые были совершенны при его участии. Это якобы могло быть оформлено как явка с повинной, а осуждённому могли быть предложено предложить заключить досудебное соглашение о сотрудничестве в рамках нового уголовного дела, расследование которого ещё не началось.

В августе 2007 года Алексей Пичугин был приговорён к пожизненному заключению Московским городским судом, признав его виновным в организации убийств мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, предпринимателя Сергея Горина и его супруги, а также директора московской компании "Феникс" Валентины Корнеевой. Пичугин вину отрицал. Многие правозащитные организации считают осуждённого узником совести, а дело против него - политическим. Адвокаты ЮКОСа указывали на отсутствие доказательств причастности обвиняемого к преступлениям. Европейский суд по правам человека признал суд над Пичугиным несправедливым и дважды указывал на необходимость пересмотра приговора. Россия решение ЕСПЧ проигнорировала.

С 2016 года Пичугин трижды подавал прошение о помиловании, но его отклоняли. В июле этого года осуждённого этапировали из колонии "Черный дельфин" Оренбургской области в московский следственный изолятор для "проведения следственных мероприятий". Источники "Новой газетой" во ФСИН не исключили, что Пичугина могли вывезти для дачи показаний против бывшего совладельца ЮКОСа Михаила Ходорковского. Тогда же бывший глава службы безопасности отказался от своих адвокатов, с которыми сотрудничал долгие годы. По словам источников, его вынудили это сделать.