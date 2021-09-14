Адвокат счёл политическим решение суда Мордовии по делу Уилана

Адвокат осужденного в России по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана считает политическим решение Верховного суда Мордовии не рассматривать ходатайство о выдворении его подзащитного в США для отбытия наказания.

В принятом сегодня постановлении Верховного суда Мордовии говорится, что ходатайство направлено в министерство юстиции "для сбора необходимой информации в соответствии с положениями международного договора России, а также для предварительного согласования вопроса о передаче осужденного с компетентным органом Соединенных Штатов Америки".

По мнению адвоката Владимира Жеребенкова, "суд просто умыл руки, ушел в сторону и отказался принимать решение". Он мог запросить позиции ведомств в рамках рассмотрения дела и контролировать этот процесс. Сейчас же не понятно, кто будет в итоге принимать решение по ходатайству осуждённого в России американца, сказал адвокат Уилана "Интерфаксу".

"Сейчас многое зависит от американской стороны. Если они откажутся признать наш приговор, то Минюст точно даст отрицательный ответ по нашему ходатайству о выдворении, и Уилан останется в России", - сказал Жеребенков.

Приговор американцу Полу Уилану, у которого есть также паспорта Ирландии, Канады и Великобритании, был вынесен Мосгорсудом 15 июня 2020 года. Его осудили на 16 лет колонии строгого режима. По данным следствия, на изъятой у американца флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Уилан вину не признал. Уголовное преследование он назвал провокацией и "абсурдным политическим похищением". Наказание Пол Уилан отбывает в мордовской исправительной колонии.

Российской власти неоднократно намекали на возможность обменять Уилана на осуждённых в США россиян. В июне вопрос об освобождении или обмене обсуждался на встрече президентов США и России - Джо Байдена и Владимира Путина.