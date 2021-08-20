Адвокаты Пола Уилана настаивают на его выдаче Соединённым Штатам

Защита американца Пола Уилана, осуждённого в России по обвинению в шпионаже, подала ходатайство о его выдворении в США.

Об этом в пятницу сообщили адвокаты Владимир Жеребенков и Ольга Карлова. Они обратились в Московский городской суд. Защита настаивает, чтобы Уилан отбывал наказание в Соединённых Штатах, гражданином которых он является. Сейчас, по словам адвокатов, Пол Уилан "объективно лишен возможности сохранения и установления социальных и семейных связей". Кроме того, защита указывает, что в мордовской колонии затруднено оказание медпомощи Уилану, в том числе, при лечении хронических заболеваний.

"Фактически Уилан лишен возможности осуществлять свои права наравне с гражданами России, что приводит к излишним страданиям и нарушению гуманитарных прав", - подчёркивается в ходатайстве защиты. Ольга Карлова отметила, что на момент подачи ходатайства в суд адвокатам так и не удалось поговорить со своим подзащитным по телефону, несмотря на поданные жалобы во ФСИН и Генеральную прокуратуру. Об этих жалобах сообщалось в понедельник на этой неделе.

Адвокаты добиваются того, чтобы Пол Уилан лично присутствовал на рассмотрении ходатайства о его выдаче США.

Приговор Уилану, у которого есть также паспорта Ирландии, Канады и Великобритании, был вынесен Мосгорсудом 15 июня 2020 года. Его осудили на 16 лет колонии строгого режима. По данным следствия, на изъятой у американца флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Уилан вину не признал. Уголовное преследование он назвал провокацией и "абсурдным политическим похищением". Наказание Пол Уилан отбывает в мордовской исправительной колонии.

Представители российской власти неоднократно намекали на возможность обменять Уилана на осуждённых в США россиян, в частности на Виктора Бута. В июне вопрос об освобождении или обмене обсуждался на встрече Байдена с Путиным.