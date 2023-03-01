Адвокат: сокамерники издеваются в СИЗО над антивоенным активистом

18-летний активист Максим Лыпкань, выступающий против войны в Украине, подвергается давлению и издевательствам со стороны сокамерников в московском следственном изоляторе. Об этом "ОВД-Инфо" сообщил адвокат Алан Качмазов.

По словам защитника, сокамерники насильно выбрили на голове активиста ирокез и угрожают Лыпканю, что он "может попасть в петухи" (понятие уголовного жаргона, обозначающее человека, занимающего самую низшую ступень в тюремной иерархии, которого зачастую подвергают сексуальному насилию и заставляют выполнять самую грязную работу).

Максима Лыпканя обвиняют в распространении так называемых фейков про российскую армию. Поводом для возбуждения дела стало его интервью Радио Свобода, сообщил ранее адвокат активиста. В интервью, опубликованном 18 февраля, Лыпкань рассказал об антивоенных акциях, которые проводил, и о попытке согласовать митинг "Год ада" на Лубянской площади 24 февраля – в годовщину российского вторжения в Украину. В проведении акции московские власти отказали, сославшись на коронавирусные ограничения.

Фейками российские власти считают публикацию любой информации о войне в Украине, отличной от версии Минобороны России. Какие именно высказывания Лыпканя следствие сочло фейками, пока не известно. По этой статье может грозить до 10 лет лишения свободы.

Утром 21 февраля к Лыпканю пришли с обысками: в квартиру, где он живёт, и в квартиру отца, где он прописан. У активиста выломали дверь и забрали несколько книг. Адвоката к нему не пустили. После шести часов обыска Лыпканя задержали и увезли в следственный комитет. 22 февраля суд отправил активиста в СИЗО до 20 апреля.