"Я считаю войну подлостью". Год сопротивления Максима Лыпканя

"Неумолимыми темпами мы приближаемся к тому моменту, как год шовинистская путинская власть разжигает в суверенной и, несомненно, в гордой стране Украине войну, убивает мирных граждан Украины, бомбардирует жилые дома, разрушает города и оставляет после себя тысячи людских жертв. Я официально заявляю о проведении митинга на Лубянской площади 24 февраля. Выходите, и самое главное, не молчите о преступлениях фашистской власти Путина, которая приносит боль и страдания не только внутри страны, но и за её пределами", – написал 18-летний Максим Лыпкань в своем телеграм канале. Активист пытался согласовать "Год ада" – так он назвал свою акцию – с мэрией Москвы. Ему отказали, ссылаясь на "режим повышенной готовности" и "эпидемиологическую обстановку".

После начала войны с Украиной Максим Лыпкань выходит на антивоенные акции и пикеты в центр Москвы. О своем сопротивлении он рассказал Радио Свобода:

– Каким для вас стал день 24 февраля?

– Я узнал о войне 24 февраля в 5 утра. Я не спал, увидел новость о войне и подумал, какой Путин военный преступник, раз начал это вторжение. Меня сильно тронула тема войны в Украине. Я считаю войну подлостью по отношению к Украине со стороны России. Меня так потрясли жертвы украинского народа в Харькове, Буче и других украинских городах, что я решил протестовать активно. И теперь это моя гражданская позиция. В феврале я вышел на первую акцию на Манежную площадь с плакатом "Нет войне". До этого я был на акции в поддержку Навального, вышел тогда за его свободу.

– Почему вы выбрали местом проведения митинга "Год ада"?

– Так как ФСБ давно является знаком насилия, жестокости, войны и преступлений, будет символично и дерзко сделать такой митинг на Лубянской площади около здания палачей.

ФСБ давно является знаком насилия, жестокости, войны и преступлений

– Зачем вы пытаетесь согласовать митинг "Год ада" в мэрии?

– Я хотел привлечь внимание российских медиа к факту митинга 24 февраля. Мне просто нужно было информационное освещение.

– Как вы думаете, кто-нибудь придет на митинг, объявленный вами?

– Я очень надеюсь, что в России много смелых людей, готовых высказывать свою позицию даже на площадях. Если россияне будут молчать, то их продолжат сажать в тюрьмы на огромные сталинские сроки и убивать на войне. Выходите на митинг и, самое главное, не молчите о преступлениях фашистской власти Путина, которая приносит боль и страдания не только внутри страны, но и за её пределами. На митинге будут плакаты и усилительные устройства. Я думаю, что люди смогу высказать свою позицию. Полиция будет этому препятствовать, но мы все же сможем выразить свои взгляды. В первую очередь, это акция для россиян с антивоенными убеждениями. И еще я хочу показать украинцам, что не все в России поддерживают войну.

– Вскоре после того, как вы подали заявку на митинг, вас задержала полиция. Чем это закончилось?

– Недавно меня задержали у здания Ленинградского вокзала, когда я возвращался из Санкт-Петербурга в Москву. Ко мне подошли два сотрудника центра “Э” Они сказали, что причина моего задержания – публикация тестов на оппозиционные темы в телеграм-канале, это им сильно не нравится. Меня отвезли в управление МВД по ЗАО и составили два протокола за дискредитацию вооруженных сил России и за организацию несанкционированного митинга.

– Вам не страшно участвовать в таком митинге?

– Я понимаю все риски, но я не боюсь быть организатором антивоенной акции. Это моя обязанность выйти на Лубянку и сказать свое слово. Мне помогает уверенность в моей позиции и в том, что Путин – не навсегда. Я не сомневаюсь в том, что авторитарный режим скоро рухнет, а война закончится для Путина поражением.

– В каких антивоенных акциях вы принимали участие?

– В прошлом году в акции возложения цветов у памятника жертвам политических репрессий "Стена скорби", выходил на одиночные пикеты. Я пел на концерте в поддержку политзаключенных в Санкт-Петербурге песню "Это пройдет" группы "Порнофильмы".

Это моя обязанность выйти на Лубянку и сказать свое слово

– После участия в антивоенной акции у "Стены скорби" вы оказались в детском спецприемнике. Как прошла эта акция?

– Я устроил акцию возложения цветов у "Стены скорби". Я придумал эту акцию и стал ее организатором. Акцию разогнали, но мы успели возложить цветы в память о жертвах в Украине. В ней приняли участие человек 10. Нет так много людей, но все же достаточно много для страны, где так сильно запугивают всех, кто выступает против войны. Об этой акции написала журналистка Марина Овсянникова.

– И она написала в своем аккаунте, что родители не поддерживают вас, практически от вас отказались из-за вашей антивоенной позиции. Что-то в отношениях с семьей с тех пор изменилось?

– Родители меня по-прежнему не поддерживают. Они очень аккуратные люди и сильно опасаются последствий моих действий, за меня переживают. Родители просят прекратить это все, я отказываюсь, и они это сейчас принимают.

– Вы не злитесь на старшее поколения из-за того, что оно не смогло предотвратить войну? Вы не осуждаете взрослых за то, что, возможно, вам и вашим сверстникам придется исправлять их ошибки?

– Негатива по отношению к старшему поколению у меня нет. Все происходящее – их вина, но я их не ненавижу за это. Я взрослых не понимаю, но не хочу ненавидеть.

– Существует мнение, что за войну выступают, как правило, пожилые люди, а молодежь против – сегодняшней власти и ее решений. Так ли это, на ваш взгляд?

– Молодежь в своем большинстве не поддерживает войну. По моим наблюдениям, у тех моих сверстников, кто поддерживает войну, родители либо полицейские, либо как-то еще связаны с силовыми структурами. В семье таких детей пропагандируют войну и они разделяют взгляды родителей.

– Какая обстановка в приемнике для несовершеннолетних?

– Это очень убогое место, где находятся дети, у которых административная ответственность или в процессе разбирательств по уголовным делам. Там кругом антисанитария и сотрудники относятся к несовершеннолетним пренебрежительно.

– Почему, на ваш взгляд, на антивоенные акции выходит так мало людей?

– Главная причина – пропаганда и репрессивная политика. Из-за них одни граждане России подсели на наркотик в виде пропаганды, с которого они и не могут слезть, и постоянно слушают бред федеральный телеканалов. Долгая работа пропаганды сформировала представления, что якобы украинцы - это наши враги, и, якобы Украины не должно быть как государства. Другие граждане России боятся выразить свой протест из-за того, и что высказывание антивоенной позиции может закончиться для них гигантскими тюремными сроками.

– Как люди реагируют на ваши антивоенные акции?

– Полицейские меня во время задержания постоянно оскорбляют и называют предателем, но я не воспринимаю это всерьез. Прохожие реагируют по-разному: одни говорят, что Украина во всем виновата, другие соглашаются с моей позицией. Учитель истории моей школы сказал моим одноклассникам, что мои антивоенные пикеты - это правильно и замечательно. Полиция в прошлом году, когда я учился в школе, поставила в известность администрацию школы о моих протестных действиях, но она не стала меня наказывать или осуждать. Одноклассники меня поддержали, но не все. С теми, кто встал на мою сторону, мы дружим до сих пор.

– В прошлом году вы писали в своем телеграм-канале, что какой-то человек вам угрожал ножом из-за ваших политических взглядов. Его удалось привлечь к отвественности?

– Мой друг пригласил меня на встречу с человеком пропутинских взглядов. Я решил прийти на нее в надежде переубедить этого человека, но он оказался неадекватным. Я ушел с дискусии, он последовал за мной и угрожал мне ножом. Я написал на него заявление в полицию, он прекратил мне угрожать только после этого. Не всегда бесполезно дебатировать с такими людьми, но в этом случае мои усилия были напрасными. Этот собеседник был безнадежен: он увлекался оружием и призывал убивать украинцев и проявлял фашистские наклонности. Ничего, кроме злобы, агрессии и ненависти в нем не было.

Я ушел с дискусии, он последовал за мной и угрожал мне ножом

– Вы часто пытаетесь переубедить людей, поддерживающих войну?

– В основном я пытался переубедить моих близких родственников и это у меня не получилось. Одноклассников мне всегда удавалось переубедить. Они понимали, что мои доводы верны в отличие от того, что заявляет пропаганда. Люди должны говорить о своей позиции и переубеждать других, объяснять, кто на самом деле начал войну и кто в ней виноват. Я думаю, что если мы будем активно действовать и помогать друг другу, у нас будут большие перспективы закончить войну и создать прекрасную Россию будущего.

– Как вы начала интересоваться политикой и сформировали свой взгляды?

– В политику меня привели фильмы Навального. Его видео показали мне, что российские чиновники в своем большинстве – коррумпированные воры, и им надо как-то противодействовать.

– Планируете ли вы эмиграцию?

– Россия моя страна и она мне нравится. Я хочу, чтобы права человека, свобода и демократия были в России. Я не собираюсь уезжать из нее и я буду добиваться справедливости и окончания войны. Я вижу свое будущее в России счастливым и свободным. Когда-то Германия была нацистким государством, но она пережила это и стал сильной демократической страной.

– Вы недавно закончили школу. В какой сфере вы собираетесь работать?

– Я решил стать адвокатом. Сейчас сограждане как никогда нуждаются в защите, особенно обвиняемые по политическим статьям. В этом году я собираюсь поступать на юридический факультет.