Адвокаты: Абрамович платит больше налогов в Европе, чем в России

Российский миллиардер Роман Абрамович направил руководству ЕС документы, которые подтверждают, что он платит больше налогов в Европе, чем в России, и на этом основании оспаривает введённые в отношении него санкции за поддержку режима Владимира Путина.

Как рассказали британской газете The Times адвокаты бизнесмена, за последние 20 лет Абрамович заплатил в Британии налогов на сумму почти в два миллиарда фунтов. По их данным, только в 2019–2020 годах он выплатил в королевстве более 41 миллиона фунтов корпоративных налогов, сборов и страховых отчислений, что делает его одним из 25 крупнейших налогоплательщиков в стране.

Адвокаты российского миллиардера также сообщают, что он инвестировал 2 миллиарда фунтов в частные фонды в Британии, что его семейный офис находится в Лондоне и что он дал работу более чем тысяче сотрудников в футбольном клубе "Челси" и других компаниях.

На этом основании Абрамович оспаривает утверждения о том, что является спонсором российского государства. Также он называет ложными утверждения о его близости к президенту Владимиру Путину и отмечает, что вводить за это санкции было несправедливо.

После российского вторжения в Украину, по сведениям издания, состояние Абрамовича сократилось вдвое – с 12 до 6 миллиардов фунтов.

Санкции в отношении российских миллиардеров были введены Евросоюзом, Великобританией, США и несколькими другими странами после вооружённого вторжения России в Украину. Власти посчитали, что российские миллиардеры обогащаются за счёт близости к государству.