Суд острова Джерси заморозил активы Романа Абрамовича на $7 миллиардов

Суд расположенного в проливе Ла-Манш острова Джерси заморозил активы, связанные с российским миллиардером Романом Абрамовичем общей стоимостью больше 7 миллиардов долларов. Это приблизительно половина его оценочного состояния. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Джерси — коронное владение Елизаветы II, остров не входит в состав Великобритании, но исполняет финансовые санкции, объявленные британским правительством. Великобритания внесла Абрамовича в санкционный список в начале марта, обвинив его в участии в дестабилизации Украины или получении выгоды от близости к российскому правительству.
Джерси — крупный офшор, на острове нет корпоративного налога, налога на прирост капитала и на богатство, многие состоятельные бизнесмены используют его для регистрации своих активов. У Абрамовича длительные связи с островом, отмечает Bloomberg, но розыск его имущества на острове доказывает, что давление на оффшорные состояния российских бизнесменов будет усиливаться. Представители миллиардера не ответили на запрос агентства.
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