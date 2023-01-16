Адвокаты из России требуют прекратить издевательства над Навальным

Российские адвокаты обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить издевательства над оппозиционером Алексеем Навальным. Они назвали условия его содержания пыточными, сообщает телеграм-канал "Можем объяснить" со ссылкой на адвоката Виктора Дроздова.

"Сегодня мы не можем и не имеем права спокойно смотреть на нарушения конституционных прав и умаление человеческого достоинства нашего коллеги, лишенного статуса адвоката в связи с его уголовным преследованием на фоне его активной политической деятельности в России", — говорится в обращении.

Авторы заявления считают "пыточным" десятикратное помещение Навального в штрафной изолятор, так как это "создает прямую угрозу его жизни". Адвокаты также потребовали допустить к политику гражданских врачей.

31 декабря Навального, который отбывает срок в колонии строгого режима во Владимирской области, отправили в штрафной изолятор – уже в десятый раз. В ШИЗО Навальный заболел ОРВИ, при этом лекарства, купленные его соратниками, передать удалось только после открытого письма к Путину российских врачей.