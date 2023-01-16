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Адвокаты из России требуют прекратить издевательства над Навальным

Алексей Навальный

Российские адвокаты обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить издевательства над оппозиционером Алексеем Навальным. Они назвали условия его содержания пыточными, сообщает телеграм-канал "Можем объяснить" со ссылкой на адвоката Виктора Дроздова.

"Сегодня мы не можем и не имеем права спокойно смотреть на нарушения конституционных прав и умаление человеческого достоинства нашего коллеги, лишенного статуса адвоката в связи с его уголовным преследованием на фоне его активной политической деятельности в России", — говорится в обращении.

Авторы заявления считают "пыточным" десятикратное помещение Навального в штрафной изолятор, так как это "создает прямую угрозу его жизни". Адвокаты также потребовали допустить к политику гражданских врачей.

  • 31 декабря Навального, который отбывает срок в колонии строгого режима во Владимирской области, отправили в штрафной изолятор – уже в десятый раз. В ШИЗО Навальный заболел ОРВИ, при этом лекарства, купленные его соратниками, передать удалось только после открытого письма к Путину российских врачей.
  • Они потребовали прекратить издевательства над Навальным и обеспечить ему необходимую медицинскую помощь. Их обращение передали в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).
  • Во владимирской колонии строгого режима Навальный находится с июня 2022 года. Назначать дополнительные наказания ему стали после того, как в августе он объявил о создании профсоюза заключённых и стал оспаривать условия своего содержания. Среди поводов, по которым Навального отправляли в ШИЗО, были расстёгнутая пуговица, отказ мыть забор, отсутствие куртки, нецензурная лексика, умывание не по распорядку.

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