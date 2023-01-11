"Невозможно смотреть, как его мучают". Врачи поддержали Навального

Российские врачи обратились с открытым письмом к Владимиру Путину с требованием прекратить издевательства над оппозиционером Алексеем Навальным, которого в десятый раз за время его заключения отправили в штрафной изолятор колонии строгого режима во Владимирской области. Также врачи просят обеспечить ему необходимую медицинскую помощь. Письмо подписали около 500 человек.



Обращение опубликовала "Медуза". В нем говорится, что условия содержания Алексея Навального вызывают огромное беспокойство за его жизнь и здоровье. Отказ представителей ФСИН передавать заключённому оппозиционеру необходимые лекарства, по мнению медиков, создает прямую угрозу его жизни.



"С медицинской точки зрения очевидно, что Алексей Навальный не получает медицинскую помощь в достаточном объеме, а содержание его в ШИЗО абсолютно противопоказано в его состоянии", – заявляют подписавшие обращение российские врачи. Они также напоминают, что право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь прописано в Конституции России. Заключенные под стражу и отбывающие наказание в виде лишения свободы, согласно закону, также имеют право на оказание медицинской помощи, в том числе в гражданских медицинских организациях государственной системы здравоохранения.



В обращении к президенту Путину как гаранту Конституции российские медики требуют допустить к Алексею Навальному гражданских врачей и, при наличии показаний, госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения.

Один из инициаторов письма – врач-реаниматолог Александр Полупан, который был в составе московской бригады медиков, приезжавших в Омск в августе 2020 года после отправления Алексея Навального:

Пациент с таким симптомокомплексом не может находиться в штрафном изоляторе

– Я не его лечащий врач, в Омске была наша единственная очная встреча. Это обращение сделано по гуманистическим соображениям. Человек с проблемами со здоровьем находится в условиях, в которых он не должен находиться, и не получает медицинскую помощь, которую ему обязаны оказывать.



– Судя по фото, которые публикуют сторонники Алексея Навального, он изможден и истощен. Как бы вы как медик определили его нынешнее состояние?

– Я не могу вам этого сказать по двум причинам. Во-первых, у меня объективно ограничена информация о его здоровье. Кроме того, обсуждать состояние здоровья Алексея без согласия самого Алексея противоречит врачебной этике. Но по той информации, которая у нас есть из общедоступных источников – от адвоката, от родных, понятно, что пациент с таким симптомокомплексом абсолютно точно не может находиться в штрафном изоляторе и ему должна быть предоставлена возможность получения квалифицированной медицинской помощи.

– Надеетесь ли вы на милосердие Владимира Путина? Верите ли в то, что на ваше письмо будет обращено какое-то внимание?

Было бы спокойнее подписывать это письмо, находясь за пределами России, но не у всех есть такой выбор

– Я думаю, что внимание, может быть, и будет обращено. Не факт, что оно к чему-то приведет. Но по крайней мере это приведет к тому, что это не будет происходить в полной тишине, с молчаливого согласия нашего общества.



– Я вижу, что это письмо, которое появилось только во вторник, уже подписали более 500 врачей, которые находятся в России. Как вы и ваши коллеги смогли это организовать?



– Медицинский мир не очень большой. Несколько десятков подписантов разместили письмо в своих социальных сетях. Там у врачей в основном медицинская среда. Потом, когда появилось какое-то более-менее значимое количество подписчиков, об этом написали СМИ и разместили ссылку на фейсбук, где можно подписать. Ну, так и наросло.



- Не страшно ли подписывать это письмо, находясь в России?

– Конечно, было бы спокойнее подписывать это письмо, находясь за пределами России. Просто не у всех есть такой выбор. И если стоит выбор – подписывать или не подписывать, то не подписывать, с моей точки зрения, в настоящий момент его нельзя, – полагает Александр Полупан.

Среди врачей, подписавших обращение к Владимиру Путину, – реаниматолог Александр Ванюков, который помогал распространять письмо в социальных сетях:

Каждый день он выглядит все хуже и хуже

– Я очень рад, что у меня есть такие друзья, как Александр Полупан, которые напоминают мне об общечеловеческих ценностях и не дают о них забыть. Наверное, надо было это сделать еще раньше, но мы как-то провозились. Невозможно смотреть, как человека мучают и максимально усложняют ему жизнь, если не сказать больше. Не надо быть врачом, для того чтобы видеть, как с каждым его появлением на фотографиях он выглядит все хуже и хуже. И несколько сроков подряд в бетонном мешке не прибавляют здоровья даже очень здоровому человеку. А учитывая, что есть данные о том, что он плохо себя чувствует, болеет и прочее, это жестокость, близкая к пыткам.

– За что мучают Алексея Навального?

На милосердие Владимира Путина я давно не надеюсь

– За то, что он Алексей Навальный, за то, что он позволяет себе иметь свое мнение и хотеть чего-то отличного от того, что хочет наше государство. Но лучше спросить тех, кто его мучает. Я не знаю, есть ли сторонники Навального среди врачей, которые подписали обращение. Я мало кого знаю из них лично. Я думаю, что они подписали это обращение потому, что каждый человек имеет право на человеческое отношение. Мои коллеги поддержали это обращение, потому что они порядочные люди. Многие из них в России, я думаю, что им страшно, но именно их порядочность делает это менее важным для них, чем то, что происходит на наших глазах.



– Надеетесь ли вы на какой-то эффект этого письма, на милосердие Владимира Путина, например?

– На милосердие Владимира Путина я давно не надеюсь. Скорее это попытка сделать хоть что-нибудь. Вдруг у этого письма есть небольшой шанс что-то изменить. Может быть, условия содержания Алексея станут полегче. Люди, которые этим занимаются, увидят, что они это делают не втихаря, а что мы все знаем и видим это и абсолютно не готовы это терпеть, – рассказал врач Александр Ванюков.



9 января стало известно, что перед Новым годом Алексей Навальный был в 10-й раз помещён в штрафной изолятор и, таким образом, встретил 2023-й год в ШИЗО.

О своем беспокойстве за состояние здоровья своего отца говорит дочь оппозиционера Даша Навальная:



Адвокат Навального Вадим Кобзев написал в твиттере, чтоНавальный в ШИЗО заболел, у него температура и кашель. "Пытаемся передать ему лекарства", – пишет Кобзев.



25 декабря Алексей Навальный сообщил, что вышел из ШИЗО после очередной отправки туда на 12 суток. Таким образом, между двумя отправками в штрафной изолятор прошло шесть дней.



Во владимирской колонии строгого режима Навальный находится с июня 2022 года. Назначать дополнительные наказания ему стали после того, как в августе он объявил о создании профсоюза заключённых и стал оспаривать условия своего содержания. Среди поводов, по которым Навального отправляли в ШИЗО, были расстёгнутая пуговица, отказ мыть забор, отсутствие куртки, нецензурная лексика, умывание не по распорядку.

Жена политика Юлия Навальная пишет, что впервые о том, что у него температура, Алексей Навальный сообщил в письме, датированным 2 января.

Алексей простудился. Вы скажете — ерунда какая, все простужаются, и я с вами соглашусь. Только тут небольшая разница.

Вы лежите дома с температурой, ваши близкие приносят вам лекарства, горячий чай, заботятся о вас. Даже если вы лежите дома с температурой одни — вы можете лежать целый день в кровати, заказать себе лекарства по интернету. Через неделю будете как огурчик.

А теперь представьте, что вас закрыли в клетке размером два на три метра, подсадили к вам человека, который уже болен, чтоб вы посильнее простудились и чтобы на вашу простуду наложился грипп, вас будят в 6 утра и целый день не разрешают ложиться, хотя у вас высокая температура.

Сегодня я получила от Алексея первое с Нового года письмо (письма - это последнее наше средство связи, звонки Алексею не дают почти год). В письме от 2 января он мне пишет, что заболел. То есть температура у него больше недели, то есть уже больше недели ему не разрешают лежать в течение дня, несмотря на высокую температуру. Не лечат и специально ухудшают условия содержания.

В понедельник к нему пришёл адвокат, адвокату разрешили передать лекарства, он радостно сбегал в аптеку, а когда вернулся, у него ничего не приняли. Обычная практика вечного обмана.

Я тут не буду обращаться к Путину, как обычно. Он сидит у себя в бункере и маринует всех по две недели перед любой встречей. С ним всё понятно. Я обращусь к администрации и врачебному персоналу ИК-6. Вы люди вообще? Вас ведь дома с работы ждут родители, дети. Что у вас происходит в голове, как вы живёте, радуясь, что специально заразили человека, не лечите его и не передаёте лекарства?

ваша работа заключалась в том, чтобы пытать людей

Я не буду сейчас даже вдаваться в рассуждения, считаете вы Алексея преступником или нет. Думаю, что нет. В любом случае, наказание для преступников — это изолирование их от общества, а не пытки.

Алексей, конечно, поправится рано или поздно, а вы всю жизнь будете жить с тем, что ваша работа заключалась в том, чтобы пытать людей. И, может быть, сейчас вы читаете этот пост, радостно потираете ручки и хихикаете, но когда-нибудь осознание того, какой безобразный поступок вы совершаете, дойдёт и до вас.

Оставьте его в покое хотя бы на несколько дней и передайте ему элементарные лекарства!