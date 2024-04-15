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"Аэрофлот" и "Россия" разрешили провозить питомцев в салоне

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Пассажиры авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" смогут провозить домашних питомцев на соседнем пассажирском кресле.

"Сервис будет доступен на постоянной основе на собственных рейсах „Аэрофлота” и рейсах дочерней авиакомпании „Россия”, выполняемых под кодом SU", — говорится в сообщении компании в телеграме.

Ранее услугу протестировали в течение трёх месяцев и признали востребованной. За это время было перевезено более 900 питомцев.

По новым правилам перевезти можно будет один контейнер с питомцем весом не более 15 килограммов. Место будет оплачиваться по тарифу взрослого пассажира. Питомца нужно транспортировать в жестком или полужестком контейнере, где он смог бы "вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя".

  • В январе 2020 года на рейсе "Аэрофлота" Нью-Йорк — Москва погибли два кота и еще одна кошка получила обморожения.
  • Травмы во время полёта в багажном отделении на рейсе "Аэрофлота" также получила собака москвички Кристины Ильичевой. В своём инстаграме девушка показала фотографии переноски, которая была в крови и в грязи. Хозяева пожаловались в полицию, но прокуратура нарушений при перевозке животных не нашла.

После этого российские авиакомпании начали менять правила перевозки животных.

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