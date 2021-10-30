"Аэрофлот" отменил рейсы из Омска в Москву из-за бедности жителей

Авиакомпания "Аэрофлот" сократила число рейсов из Омска в Москву, заявив, что у жителей региона больше востребованы полёты более дешёвыми авиакомпаниями. Об этом сообщает редакция Сибирь.Реалии со ссылкой на ответ на запрос депутата Госдумы Олега Смолина.
С 1 ноября этого года и до 2028-го большинство рейсов из Омска будет выполнять дочерний лоукостер перевозчика. У головной компании вместо трёх ежедневных рейсов останутся три рейса в неделю. Ранее авиакомпания планировала полностью прекратить полёты в Омск, но сохранила несколько рейсов после переговоров с властями и анализа рынка перелётов бизнес-класса и высокодоходных клиентов, говорится в документе.
В июле прошлого года крупнейший российский перевозчик представил стратегию развития, согласно которой к 2028 году дочерний лоукостер будет перевозить половину его пассажиров, а не треть, как планировалось ранее писали "Ведомости". Сообщалось, что перевозчик планирует отказаться от среднемагистральных направлений внутри страны, оставив перелёты только в те города, где спрос достаточен для загрузки салонов бизнес-класса.
- писала газета "Известия". В сентябре Счётная палата отметила, что благосостояние граждан до сих пор не восстановилось до показателя, предшествующего кризису 2014 года, войне на востоке Украины и аннексии Крыма. В октябре Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту реальных доходов россиян в 2021 году. Согласно оценке министерства, доходы не восстановятся до докризисного уровня, а темпы их роста не успевают за инфляцией,
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