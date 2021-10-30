"Аэрофлот" отменил рейсы из Омска в Москву из-за бедности жителей

Авиакомпания "Аэрофлот" сократила число рейсов из Омска в Москву, заявив, что у жителей региона больше востребованы полёты более дешёвыми авиакомпаниями. Об этом сообщает редакция Сибирь.Реалии со ссылкой на ответ на запрос депутата Госдумы Олега Смолина.

С 1 ноября этого года и до 2028-го большинство рейсов из Омска будет выполнять дочерний лоукостер перевозчика. У головной компании вместо трёх ежедневных рейсов останутся три рейса в неделю. Ранее авиакомпания планировала полностью прекратить полёты в Омск, но сохранила несколько рейсов после переговоров с властями и анализа рынка перелётов бизнес-класса и высокодоходных клиентов, говорится в документе.

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В июле прошлого года крупнейший российский перевозчик представил стратегию развития, согласно которой к 2028 году дочерний лоукостер будет перевозить половину его пассажиров, а не треть, как планировалось ранее писали "Ведомости". Сообщалось, что перевозчик планирует отказаться от среднемагистральных направлений внутри страны, оставив перелёты только в те города, где спрос достаточен для загрузки салонов бизнес-класса.