Администрация губернатора Ульяновской области Алексея Русских заключила мировое соглашение с исполняющим обязанности министра агропромышленного комплекса и сельских территорий региона Михаилом Семёнкиным. Чиновник был уволен со своего поста за полёт на отдых в Ниццу на частном самолёте, но сумел восстановиться через суд. К нему больше нет претензий и у прокуратуры. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Министр был отправлен в отставку ещё в ноябре 2020 года бывшим губернатором региона Сергеем Морозовым. Перелёт в Ниццу был в октябре того же года. Регулярное авиасообщение с Францией было закрыто, однако вылететь в неё было можно частным рейсом. Семёнкин вместе со своим партнёром, главой администрации Чердаклинского района Ульяновской области Марией Шпак, слетали на отдых на бизнес-джете Gulfstream G200 с пересадкой в Лондоне.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Это вызвало скандал в региональной прессе. Чиновники заявили, что оплачивали перелёт за счёт собственных средств. Сообщалось, что перелёт за двоих стоил приблизительно 530 тысяч рублей (остальные места в самолёте, как утверждается, выкупали другие пассажиры).

Шпак уволилась сама, заявив, что не должна была лететь "как чиновник", но не жалеет об этой поездке "как женщина". По её словам, у неё была необходимость в отдыхе "с точки зрения личной жизни". Семёнкин был уволен. Но смог добиться восстановления на работе и выплаты ему 314 тысяч рублей зарплаты за время его отсутствия.

Решение было обжаловано. Но администрация руководителя региона сняла претензии к министру после назначения и выборов нового губернатора – единоросса Сергея Морозова сменил Алексей Русских. "Коммерсанту" не удалось выяснить, на каких условиях было заключено мировое соглашение между сторонами.